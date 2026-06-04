Máxima de Holanda ilumina la noche de Ámsterdam con una atrevida combinación en rosa y mostaza

La reina de los neerlandeses, Máxima de Holanda, ha acudido al Royal Theater Carré de Ámsterdam con motivo de la inauguración del Festival de las Artes Escénicas de Holanda, uno de los más antiguos de Europa. La soberana ha huido de los colores oscuros asociados tradicionalmente a eventos en este horario, dejando claro que el color es una de sus herramientas más poderosas.

La reina de los neerlandeses , Máxima de Holanda, ha iluminado la noche de Ámsterdam con una atrevida combinación en rosa y mostaza. La soberana ha acudido al Royal Theater Carré de Ámsterdam con motivo de la inauguración del Festival de las Artes Escénicas de Holanda, uno de los más antiguos de Europa.

La reina ha huido de los colores oscuros asociados tradicionalmente a eventos en este horario, dejando claro que el color es una de sus herramientas más poderosas. Ha elegido un diseño fluido, cómodo y elegante que combina con un top de cuello redondo y manga larga en rosa pastel, jugando muy bien con el equilibrio entre tono vibrante y suave.

Mariuca Junquera, mentora de imagen personal y experta en colorimetría, está convencida de que Máxima de Holanda casi nunca se equivoca en sus combinaciones de colores. La reina ha reciclado un vestido de cuello a la caja, con mangas largas y forro interior que sobresale por el bajo del mismo, para visitar la nueva oficina de la empresa de gestión de residuos Omrin en la ciudad de Heerenveen.

En aquella ocasión añadió una pamela de grandes dimensiones de Maison Fabienne Delvigne, pero esta vez ha optado por un tocado mucho más discreto de tul en el tono más oscuro de la paleta. Eso sí, siempre que ha lucido este diseño lo ha hecho confiando en uno de sus zapatos favoritos: unos zapatos de estilo clásico y elegante





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