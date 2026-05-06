Máxima de Holanda: del luto a la celebración en dos días de historia nacional

La reina Máxima de Holanda mostró su versatilidad en dos eventos clave: el homenaje a las víctimas de la Segunda Guerra Mundial y la celebración del Día de la Liberación, con looks que reflejaron el cambio de tono entre solemnidad y fiesta.

Los días 4 y 5 de mayo son de gran importancia para los holandeses, ya que marcan un contraste entre la solemnidad y la celebración.

El 4 de mayo, el país rinde homenaje a las víctimas de la Segunda Guerra Mundial con actos conmemorativos en todo el territorio. La reina Máxima de Holanda, conocida por su elegancia, asistió a estos eventos con un atuendo que reflejaba el respeto y el duelo. Optó por un vestido negro de Dolce & Gabbana, que había conservado en su armario desde 2015, combinado con accesorios a juego: zapatos, guantes y un tocado de Philip Treacy.

Como toque final, lució un broche de diamantes y perlas de su colección privada, añadiendo un brillo discreto al conjunto. Al día siguiente, el 5 de mayo, el ambiente cambió radicalmente con la celebración del Día de la Liberación, que conmemora el fin de la ocupación alemana.

En esta ocasión, la reina Máxima asistió junto al rey y al primer ministro a un concierto en Ámsterdam, uno de los 14 festivales de música que se celebran simultáneamente en todo el país. Para este evento, la reina estrenó un conjunto de Natan que combinaba un pantalón palazzo en color caramelo con una capa de seda en rosa empolvado.

Como siempre, los complementos fueron clave en su look: llevó una cartera de carey de Cult Gaia, con burbujas en el contorno, que coordinó con un collar de cuentas similares. Compleó el estilismo con pendientes de madera XL, el pelo suelto y un maquillaje natural en tonos suaves. Tras el concierto, los reyes de Países Bajos continuaron con su agenda, ya que el mismo día viajaron a Italia para inaugurar el pabellón neerlandés en la Bienal de Venecia.

Este viaje subraya la importancia de la cultura y la diplomacia en la labor de la monarquía holandesa





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