Más Madrid exige garantizar el acceso a la regularización de migrantes en CIEs ante posibles vulneraciones de derechos

Más Madrid insta al Gobierno a asegurar el derecho de acceso a la regularización de personas migrantes en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs), denunciando casos de expulsión inminente a pesar de acreditado arraigo, lo que podría vulnerar principios jurídicos y administrativos.

La formación política Más Madrid ha elevado una petición al Gobierno central para asegurar que las personas migrantes recluidas en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) puedan ejercer plenamente su derecho a acceder a los procedimientos de regularización.

La iniciativa parlamentaria, presentada en el Congreso de los Diputados, busca subsanar posibles fallos en la implementación del nuevo Reglamento de Extranjería, alertando sobre casos en los que individuos con arraigo social, familiar o comunitario demostrado son sometidos a procesos de expulsión sin tener la oportunidad de beneficiarse de los mecanismos de regularización establecidos por el propio Ejecutivo. Las diputadas Teslem Andala Ubbi y Alda Recas han sido las encargadas de registrar esta denuncia, que pone el foco en la urgencia de abordar estas situaciones, citando como ejemplos concretos los casos de Oussama Moumen y Omar er-Rahalli, cuyas expulsiones son inminentes a pesar de contar con informes favorables de organizaciones sociales y servicios públicos que avalan su arraigo en territorio español. Más Madrid advierte que estas circunstancias podrían contravenir principios fundamentales como la seguridad jurídica, la proporcionalidad y la eficacia de la actuación administrativa. En el caso específico de Oussama Moumen, un joven marroquí de 23 años que se encuentra en el CIE de Zapadores (Valencia), su retorno a Marruecos estaba programado para el mismo día de la entrada en vigor del real decreto, una fecha que coincide con la posibilidad de solicitar la regularización extraordinaria. Tras una solicitud de asilo de última hora que aplazó su retorno, Moumen ha recibido una notificación que reafirma su inminente repatriación. Los informes sociales que obran en poder de este medio evidencian su arraigo en España y los esfuerzos realizados para solicitar la regularización extraordinaria, incluyendo un informe favorable del Ayuntamiento de Vinarós (Castellón) que destaca su integración, buen comportamiento cívico y responsabilidad social. Paralelamente, Omar er-Rahalli, internado en el CIE de Algeciras, lleva cinco años residiendo en España, dos de ellos conviviendo con su pareja española y su familia en Sevilla. Su internamiento se produjo tras ser interceptado por la policía en un control, presuntamente por perfil étnico, mientras se dirigía a la estación de Santa Justa en Sevilla para tramitar un certificado de empadronamiento actualizado, un requisito que debía renovar cada dos meses para acreditar su residencia. El viaje se vio truncado por su detención y posterior traslado al centro de internamiento. Más Madrid enfatiza la necesidad de garantizar que la privación de libertad en los CIE no sea un impedimento para el acceso a la regularización. Por ello, reclama al Gobierno la implementación de mecanismos efectivos que permitan a las personas internas ejercer su derecho a solicitar la regularización y evitar la ejecución de expulsiones cuando existan requisitos legales que lo justifiquen, previniendo así la repetición de casos como los de Moumen y er-Rahalli. La formación política también insta a la adopción de medidas de supervisión y coordinación interadministrativa para asegurar que estos casos se incluyan en el marco de protección de la normativa vigente. Adicionalmente, solicita al Ejecutivo un incremento de la transparencia institucional, demandando información sobre el número de personas extranjeras actualmente recluidas en CIEs y centros penitenciarios ordinarios, con el fin de poder evaluar la magnitud real del problema. La iniciativa de Más Madrid subraya la importancia de un enfoque humanitario y respetuoso con los derechos humanos en la política migratoria, buscando que las personas con vínculos sólidos con España tengan la oportunidad de regularizar su situación, independientemente de su estatus administrativo inicial. La preocupación se centra en que el rigor normativo no se aplique de manera que impida el acceso a derechos fundamentales, especialmente cuando existen pruebas de integración y de voluntad de contribuir a la sociedad española. La intervención de Más Madrid en el Congreso de los Diputados pone de manifiesto la persistente brecha entre la normativa de extranjería y su aplicación práctica, especialmente para aquellos en situaciones de vulnerabilidad y privación de libertad. El objetivo final es evitar que las personas que han demostrado su arraigo y deseo de integrarse sean expulsadas injustamente, contraviniendo los principios de justicia y eficacia administrativa. La complejidad de los procedimientos de regularización, a menudo burocráticos y difíciles de navegar, se agrava cuando las personas se encuentran en centros de internamiento, limitando aún más sus posibilidades de acceso a la información y a la asistencia legal necesaria para completar sus solicitudes. Por tanto, la exigencia de Más Madrid va más allá de la mera denuncia de casos individuales, buscando una reforma estructural que garantice el derecho de acceso a la regularización para todos aquellos que cumplan con los requisitos establecidos, sentando un precedente para una política migratoria más justa y equitativa en España. La formación política espera que el Gobierno atienda a esta demanda y tome las medidas necesarias para corregir estas disfunciones, asegurando que la ley de extranjería se aplique de forma que proteja a las personas y fomente su integración social y económica en España. La acción de Más Madrid representa un esfuerzo significativo por defender los derechos de las personas migrantes y asegurar que el sistema de regularización sea un camino accesible y no una barrera infranqueable. La preocupación por casos como los de Oussama Moumen y Omar er-Rahalli pone de manifiesto la urgencia de reformar los procedimientos y garantizar una aplicación más sensible y humana de las leyes de extranjería





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