Más Madrid denuncia al Gobierno de Ayuso por el acuerdo del Real Madrid en Valdebebas

Más Madrid interpela al Gobierno de la Comunidad de Madrid sobre el Madrid Innovation District. Se alerta de una pérdida de 98 millones de euros anuales para las arcas públicas debido a errores en la recalificación urbanística del proyecto.

El grupo parlamentario Más Madrid ha presentado una denuncia formal ante la Fiscalía contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, calificando el acuerdo urbanístico entre la Comunidad de Madrid y el Real Madrid C.F. de un ilegal beneficio económico o pelotazo. Esta acción legal surge tras revelar que la operación de recalificación del terreno de Valdebebas restará 98 millones de euros anuales a los ingresos públicos de la región. La diputada regional Pablo Padilla cuestionó directamente la viabilidad del proyecto durante una sesión en la Asamblea, señalando las graves inconsistencias en el informe económico que sustenta la transformación del espacio.

Denuncia de pérdida masiva de ingresos públicos

La denuncia central de Más Madrid se fundamenta en un error grave detectado en los cálculos fiscales del proyecto Madrid Innovation District. El estudio económico original estimaba que el Ayuntamiento de Madrid recibiría 100 millones de euros mediante un impuesto municipal asociado a la nueva configuración urbanística. Sin embargo, los datos reales indican que la entidad local solo percibirá la centésima parte de esa cantidad, lo que implica una caída drástica en los recursos financieros. El alcalde de Madrid admitió este error, pero el grupo de la oposición argumenta que esta cifra errónea invalida la justificación pública de la operación.

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Posición del Gobierno de Ayuso ante la crisis

El consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, Miguel López-Valverde, defendió con firmeza la continuidad del convenio firmado el pasado mes de diciembre. López-Valverde afirmó que el protocolo no representa un gasto para la administración regional, aclarando que la Comunidad no aportará ni un solo euro para el desarrollo de la iniciativa. El responsable autonómico argumentó que el acuerdo está diseñado para traer prosperidad y talento a la región, enmarcado en un modelo de colaboración público-privada que prioriza el interés general y el progreso tecnológico frente a las críticas políticas.

Impacto económico estimado y creación de empleo

Las autoridades de la Comunidad de Madrid mantienen que el proyecto Madrid Innovation District, impulsado por el club presidido por Florentino Pérez, generará un impacto económico positivo significativo para la comunidad autónoma. Según los informes de la consejería que preside López-Valverde, se espera que la nueva zona aporte alrededor de 1.200 millones de euros anuales al Producto Interior Bruto (PIB) madrileño. Además, la iniciativa está proyectada para crear más de 23.000 puestos de trabajo al año, atrayendo a nuevas empresas, centros de investigación y talento especializado al espacio.

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Transformación del suelo deportivo en Valdebebas

El plan urbanístico busca la recalificación de una parcela de medio millón de metros cuadrados ubicada en Valdebebas, un espacio que históricamente ha tenido uso deportivo. El Ayuntamiento de Madrid permitirá que estos terrenos se dediquen ahora a una mezcla de usos comerciales y sociales, incluyendo oficinas, hoteles, hospitales privados y universidades de pago. El consorcio regional de transportes y la comunidad autonómica colaborarán para asegurar que el entorno sea competitivo, mejorando los servicios públicos y la calidad de vida de las personas que residan o trabajen allí.

Preguntas pendientes sobre la inversión pública

Más Madrid ha enviado una batería exhaustiva de preguntas a la Comunidad de Madrid que aún permanecen sin respuesta oficial, cuestionando la transparencia del proceso. Entre las inquietudes está el coste estimado para la administración regional de las actuaciones previstas en el protocolo suscrito el 2 de diciembre de 2025. También se interroga sobre la intención de conceder subvenciones, ayudas o incentivos fiscales a las entidades que se instalen en el Madrid Innovation District. Finalmente, se solicita información detallada sobre el impacto en la demanda de transporte público y las inversiones en infraestructuras de titularidad autonómica derivadas de esta expansión.

Pablo Padilla, diputado de Más Madrid, reaccionó con dureza a las declaraciones del consejero, asegurando que el único beneficiario real de la operación es el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Según la denuncia, Pérez ganará 195 millones de euros con la recalificación sin realizar inversiones directas, mientras que la ciudadanía enfrentará una pérdida neta de 98 millones de euros. La oposición considera que el proyecto prioriza los intereses privados sobre el bien común, y insiste en que el Gobierno de Ayuso debe retirar su apoyo a un plan basado en un error financiero de grandes proporciones.