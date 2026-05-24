Más Madrid criticó la intervención de Daniel Esteve en Telemadrid y exige medidas

Más Madrid, una organización política en Madrid, envió una carta a José Antonio Sánchez, director general de Telemadrid, y a Antonio Naranjo, presentador y director de 'El Análisis: Diario de la noche', para expresar su preocupación por la polémica intervención de Daniel Esteve, líder de Desokupa, en el espacio informativo de la autonómica. Más Madrid cuestiona los criterios de selección empleados en la pública regional para la selección de colaboradores y testimonios de sus espacios informativos y pide que se tomen medidas para evitar que Daniel Esteve vuelva a participar en sus programas y para garantizar la calidad informativa.

Más Madrid envía una carta a José Antonio Sánchez, director general de Telemadrid , y a Antonio Naranjo, presentador y director de 'El Análisis: Diario de la noche', tras la polémica intervención de Daniel Esteve , líder de Desokupa , en el espacio informativo de la autonómica.

El agitador ultraderechista se refirió a los socios del Gobierno de Sánchez como una ‘caterva de feladores’— Cintora denuncia en RTVE los insultos del líder de Desokupa a una reportera de 'Malas lenguas': ‘Cobarde y miserable’— El futuro de las series de TV en abierto tras la lección de 'Barrio Esperanza': una posible solución y mucho que reflexionar, director general de la autonómica madrileña, en la que cuestiona los criterios de selección empleados en la pública regional para la selección de colaboradores y testimonios de sus espacios informativos.

‘Me dirijo a ustedes para trasladarles nuestra preocupación por el tono y el desarrollo de algunas de las intervenciones producidas recientemente en el programa. Tratándose de un medio público consideramos especialmente relevante que los espacios de debate mantengan unos’, portavoz de Más Madrid en la Comisión de Control de RadioTelevisión Madrid. Acto seguido, hace referencia a las últimas participaciones de Daniel Esteve en Telemadrid, donde ha aparecido en dos ocasiones a lo largo de los últimos 30 días.

La primera fue el pasado 29 de abril y la más controvertida e, cuando Naranjo conectó con el ultraderechista para que opinara sobre, sin hacer mención a su polémica organización, Esteve habló de lo ocurrido con el expresidente del Gobierno y fue preguntado por el presentador por la manifestación de extrema derecha que tuvo lugar este sábado en Madrid y en la que el líder de Desokupa acabóEsteve cargó entonces en duros términos contra el ejecutivo de Pedro Sánchez y se refirió a sus socios en el ejecutivo comodescalificaciones, insultos y lenguaje soez, lo que a todas luces son comportamientos impropios de un debate, plural y constructivo, que deterioran la calidad del debate público.

Asimismo, resulta difícil comprender los criterios utilizados para la selección de colaboradores o supuestos expertos, particularmente, cuando algunos de ellos, como Daniel Esteve, son conocidos principalmente porque deberían inspirar un medio financiado con recursos públicos”, denuncia el diputado progresista en el escrito.el posible incumplimiento de lo establecido en la ley 8/2015, de 28 de diciembre , de Radiotelevisión Madrid y en concreto el apartado V del artículo 4, relativo a 'la separación entre información y opiniones, la identificación de quienes sustenten estas últimas y su libre expresión con los límites del apartado 4 del artículo 20 de la Constitución'.

La confusión entre información, opinión y espectáculo confrontativoque ofrece RadioTelevisión Madrid y contribuye al deterioro del debate democrático”, prosigue el escrito enviado a la dirección del canal. Más Madrid concluye su carta recordando que la pluralidad ideológica y la defensa de la libertad de expresión de los medios públicos ‘no puede utilizarse como excusa para la expansión de bulos, difusión de delitos de odio y promoción de personas siniestras’.

‘Espero su respuesta para conocer sus reflexiones acerca de lo ocurrido y las medidas que van a adoptar de aquí en adelante para evitar que Daniel Esteve vuelva a participar en sus programas y para que la responsabilidad editorial, el respeto institucional y el compromiso claro con la calidad informativa empiecen a ser sus principios rectores’, concluye el portavoz, que ha elevado‘¿Qué criterios ha utilizado para seleccionar al matón Daniel Estéve como participante en sus programas de debate político? ’ y ‘¿Tiene pensado volver a invitar a participar al neonazi Daniel Esteve en algún programa de Telemadrid? ’ son las dos cuestiones registradas





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