Más de un 20% de los diputados del Partido Laborista piden la renuncia de Starmer como primer ministro

Más de un 20% de los diputados del Partido Laborista han pedido la dimisión de Starmer como primer ministro por su liderazgo y gestión en el partido. La crisis interna en el partido se ha agravado con la dimisión de hasta cuatro secretarios de Estado del Ejecutivo y varias reuniones entre Starmer y sus diputados.

Más de un 20% de los diputados del Partido Laborista han pedido la renuncia del primer ministro por el liderazgo del Partido Laborista . En un comunicado en X, dijo que había 'perdido la confianza' en el liderazgo de Starmer y que sería 'deshonesto' permanecer en el gobierno.

Este miércoles, ya había pedido la renuncia del 'prime minister' más de un 20% de los diputados del partido, el umbral marcado para forzar la celebración de primarias. No obstante, tenía que haber alguien de la formación dispuesto a disputar el cargo.

La crisis interna en el partido se agravó con la dimisión de hasta cuatro secretarios de Estado del Ejecutivo y varias Streeting se reunió la mañana de este miércoles con Starmer en el número 10 de Downing Street durante menos de 20 minutos, cuando ya se especulaba sobre la posibilidad de que estuviera preparando una candidatura para sucederle. Después de la reunión, Starmer aseguró tener 'plena confianza' en Streeting, según su portavoz en una rueda de prensa posterior al Discurso del Rey.

Entonces declinó dar más detalles y dijo: 'Jamás entraría en detalles sobre reuniones privadas'. El rey Carlos III presenta el plan del Gobierno británico ante el Parlamento en plena crisis en Reino Unido durante el debate en la Cámara de los Comunes sobre el Discurso del Rey, en referencia a que dimitiera y se postulara como nuevo líder laborista.

'Sabíamos que los carruajes estaban reservados, los caballos listos, el Rey venía, pero ¿tendríamos un primer ministro? ', preguntó con sátira Badenoch en su intervención frente a la Cámara de los Comunes





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