«Más de "diálogofranco": Trump ataca y confronta a Georgia Meloni, mientras Rubio y Meloni reafirman su asociación estratégica»

Marco Rubio sigue su gira por Europa, donde se ha reunido con Georgia Meloni, primera ministra italiana. En medio de los ataques del presidente Donald Trump a ambos por su postura en contra de la guerra en Irán, Rubio y Meloni han destacado su "constructivo intercambio" e influencerá en redes sociales para reforzar su association estratégica.

Marco Rubio sigue con su gira por Europa . Después de visitar a León XIV, el Secretario de Estado de EEUU se ha reunido con Georgia Meloni , primera ministra italiana, en medio de los ataques del presidente Donald Trump a ambos por su postura en contra de la guerra en Irán.

Meloni, en ese sentido, ha destacado el "amplio y constructivo intercambio" que ha mantenido con Rubio, que posteriormente ha declarado desde la embajada estadounidense en Roma que no entiende por qué Washington no logra un apoyo más firme de sus aliados en el conflicto de Irán, instando a todos a adoptar "algo más que simples declaraciones contundentes". Ese "constructivo intercambio" al que ha hecho mención Meloni ha incluido "numerosas cuestiones, desde las relaciones bilaterales entre Italia y USA hasta las principales inquietudes internacionales".

Entre ellas, ha destacado la libertad de navegación en Ormuz, la estabilización de Libia, los procesos de paz en Líbano y Ucrania y, también, la crisis en Oriente Medio. En redes sociales, Meloni ha calificado la reunión mantenida con Rubio como "un diálogo franco entre aliados que defienden sus propios intereses nacionales", pero que saben "lo valiosa que es la unidad de Occidente".

Rubio, por su parte, ha sido mucho más escueto y se ha limitado a afirmar, también en redes, que ha sido una "gran reunión para reforzar la duradera asociación estratégica entre EEUU e Italia". La visita del Secretario de Estado de EEUU viene después de que Trump tuviera sus más y sus menos con Meloni, mostrando su descontento con alguien que había servido como una especie de enlace entre EEUU y la UE en este nuevo mandato del republicano.

Sin embargo, Trump atacó a Meloni por su negativa a ceder territorio italiano para que EEUU lanzara ataques contra Irán. "Pensé que tenía más coraje, me equivoqué", expresó el republicano





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