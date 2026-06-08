Más de 6.000 mujeres celebran la Carrera de la Mujer en Valencia y refuerzan la lucha contra la violencia de género

La cuarta edición de la Carrera de la Mujer reunió a más de seis mil corredoras en Valencia, combinando deporte, solidaridad y concienciación sobre la violencia de género y el cáncer de mama metastásico.

Más de seis mil mujeres convirtieron la mañana en Valencia en una verdadera fiesta del deporte femenino al participar en la Carrera de la Mujer, la cuarta cita del circuito nacional que reunió a la mayor competición deportiva femenina de Europa.

El evento, que se celebró el sábado en la capital del Túria, volvió a demostrar su capacidad para unir a miles de corredoras en torno a causas sociales y a la práctica del running, cumpliendo con la misión que la fundó hace veintidós años: fomentar la actividad física entre las mujeres, generar solidaridad y mostrar el poder transformador del deporte. El recorrido, de cinco kilómetros, salió desde la Avenida Ingeniero Manuel Soto y culminó en el Paseo Marítimo, ofreciendo a las participantes un trazado nuevo y más amplio que el de ediciones anteriores.

Desde el pistoletazo de salida, a las 9:00 horas, la atmósfera estuvo cargada de emoción, con la entrega de un cheque solidario para la reconstrucción de los municipios valencianos afectados por la DANA y un homenaje a Mireia Cabañes, campeona europea de surf adaptado, en el arco de salida. Cada corredora portó el mismo número de teléfono de atención a víctimas de violencia de género, reforzando el compromiso de la carrera con la visibilización de esta problemática y convirtiendo el evento en un acto de concienciación social.





Los resultados de la prueba dejaron en la meta a Argentina Oria De Rueda, quien cruzó la línea en 18 minutos y 17 segundos, seguida por las hermanas Emma y Lidia Lacal, Vanesa López y Rosa Peguero, que completaron los cinco kilómetros en tiempos cercanos al suyo. Las primeras cinco corredoras recibieron trofeos conmemorativos, mientras que el resto de participantes disfrutó de un amplio programa de actividades complementarias durante el fin de semana, incluido un Festival de Fitness y Aerobic en la zona de meta.

Además, se entregaron premios a las ganadoras de las diferentes categorías y se rindió homenaje a una entidad sin ánimo de lucro fundada en 2002, dedicada a la investigación del melanoma uveal, reforzando el vínculo entre deporte y salud.



La edición 2026 de la Carrera de la Mujer también se destacó por su fuerte vocación solidaria.

La organización anunció una aportación de 100.000 euros a distintos proyectos benéficos, superando en 20.000 euros la cifra del año anterior y con la ambición de alcanzar los 200.000 euros en donaciones totales en futuras ediciones. Entre los movimientos solidarios más visibles, el proyecto #laMquefalta, impulsado por la Asociación Española contra el Cáncer de Mama Metastásico (AECMM) y la alianza Daiichi Sankyo‑AstraZeneca, utilizó la carrera como plataforma para crear conciencia sobre el cáncer de mama metastásico, logrando que el conocimiento del público sobre la enfermedad pasara del 30 % al 93 % en apenas cinco años.

La participación masiva de mujeres, que superó ya el millón seiscientos mil desde su inicio en 2004, reafirma el carácter inclusivo y transformador de la carrera, que sigue promoviendo la igualdad, la salud y la lucha contra la violencia de género a través del deporte





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