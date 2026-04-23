Más de 108.000 analfabetos en España: la lucha por aprender a leer a cualquier edad

Un informe revela que en España hay más de 108.000 personas mayores de 15 años que no saben leer, siendo las mujeres mayores de 64 años el grupo más afectado. La historia de Antonia, María Jesús y Ana, entre otras, ilustran la importancia de la alfabetización para la libertad, la autonomía y la integración social.

En España , un número alarmante de 108.650 personas mayores de 15 años enfrentan la realidad de la analfabetismo, la incapacidad de leer y escribir. Esta cifra revela una profunda desigualdad social y educativa que afecta de manera desproporcionada a las mujeres, especialmente a aquellas mayores de 64 años.

De este total, 60.074 son mujeres mayores de 64 años, lo que representa casi 4,5 veces más que los hombres en la misma franja de edad que se encuentran en la misma situación. Las historias detrás de estas estadísticas son conmovedoras y reflejan las dificultades que enfrentaron generaciones pasadas, obligadas a abandonar la educación para contribuir al sustento familiar o asumir responsabilidades domésticas.

Muchas de estas mujeres tuvieron que dejar la escuela a una edad temprana para trabajar en el campo, mientras que otras se vieron obligadas a cuidar de sus hermanos menores tras la pérdida de sus madres. Sus vidas están marcadas por el sacrificio y la resiliencia, pero también por la frustración de no poder acceder a la información y la independencia que la lectura y la escritura pueden proporcionar.

La búsqueda de la alfabetización no es solo un deseo de adquirir habilidades básicas, sino una aspiración de libertad y autonomía. Antonia, una mujer de 59 años que obtuvo su licencia de conducir gracias a un sistema de preguntas auditivas, ahora está aprendiendo a leer para superar la sensación de inferioridad que ha experimentado durante años al depender de otros para leer cartas o acceder a información en su teléfono móvil.

Su historia es un testimonio de la importancia de la educación a cualquier edad y del poder transformador que puede tener en la vida de una persona. En Badajoz, siete mujeres participan en clases de alfabetización en la Asociación Grupo Joven, motivadas por el deseo de leer historias de amor, comprender facturas y, en general, tomar el control de sus propias vidas.

María Jesús, una de las estudiantes, relata cómo su madre la obligó a dejar la escuela a los diez años para trabajar en el campo, y ahora, a los 71 años, ha regresado a las aulas con la esperanza de recuperar el tiempo perdido. La vergüenza y la emoción son sentimientos comunes entre estas mujeres, que se enfrentan a un desafío personal y social significativo.

La alfabetización también se promueve en las cárceles españolas, donde existen colegios públicos de adultos que ofrecen programas de alfabetización a los reclusos. Este año, 2077 personas están inscritas en estos programas, incluyendo a 1.810 hombres y 267 mujeres. Ana Barrul, una reclusa gitana que comenzó a aprender a leer hace cuatro años, ha devorado una veintena de libros, incluyendo 'Los juegos del hambre', y ahora espera ansiosamente su turno para leer 'La novia gitana'.

Su historia es un ejemplo de cómo la educación puede ofrecer segundas oportunidades y transformar vidas. Otra estudiante, Soledad, que es sorda, está aprendiendo a leer leyendo los labios, superando obstáculos adicionales en su camino hacia la alfabetización. Estas historias de perseverancia y esperanza demuestran que nunca es demasiado tarde para aprender y que la educación es un derecho fundamental que debe estar al alcance de todos, independientemente de su edad, género o circunstancias personales.

La alfabetización no es solo una cuestión de habilidades, sino de dignidad, empoderamiento y participación plena en la sociedad





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