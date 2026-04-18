Más allá de Ormuz: Arabia Saudí e Irak buscan alternativas energéticas ante la tensión geopolítica

Ante el aumento de la tensión en el estrecho de Ormuz, Arabia Saudí maximiza la capacidad de su oleoducto y proyecta nuevas rutas ferroviarias, mientras Irak revive un ambicioso plan de oleoducto y Turquía considera el Canal de Estambul como alternativa logística.

En medio de la creciente tensión en el estrecho de Ormuz, punto neurálgico que ha captado la atención global en las últimas semanas debido al recrudecimiento del conflicto en Oriente Medio, la seguridad energética se ha convertido en una prioridad para las naciones de la región. Arabia Saudí , el coloso petrolero del Golfo Pérsico y el mayor productor de la zona, ha dado un paso significativo al optimizar al máximo la capacidad de su principal oleoducto, alcanzando la cifra de siete millones de barriles diarios. Esta maniobra estratégica representa una alternativa viable para evitar las rutas marítimas que cruzan Ormuz, una vía tradicionalmente expuesta a bloqueos y riesgos geopolíticos.

Sin embargo, no es la única nación que está implementando medidas para salvaguardar su independencia energética ante la potencial disrupción del estrecho. Los saudíes, visionarios en su planificación logística, proyectan la construcción de una extensa red ferroviaria que abarcará 1.700 kilómetros. Esta ambiciosa infraestructura busca facilitar el transporte de diversas mercancías hacia el mar Rojo, eludiendo así la necesidad de utilizar el estrecho de Ormuz. La viabilidad de este proyecto, no obstante, aún depende de la obtención de la financiación necesaria, un desafío que también enfrenta Irak.

En Irak, se está rescatando un proyecto de oleoducto que data de hace más de cuatro décadas y que, a pesar de los intentos previos, nunca llegó a materializarse. Ideado originalmente por el expresidente Sadam Husein como una estrategia para desvincular su producción petrolera del tránsito por Ormuz, este oleoducto contemplado tendría una extensión superior a los 1.000 kilómetros y la capacidad de transportar más de tres millones de barriles diarios con destino a Jordania. El principal obstáculo para su ejecución reside en su considerable coste, estimado en unos 10.000 millones de euros, solo para la fase de construcción. Adicionalmente, Irak ha logrado reactivar otro oleoducto que llevaba un tiempo inactivo. Esta infraestructura conecta el país con Turquía, nación que posee acceso al mar Mediterráneo. Sin embargo, la capacidad de este oleoducto es muy limitada y su estado de deterioro es considerable, lo que restringe su utilidad operativa.

Precisamente en Turquía, se observa un renovado interés en un megaproyecto de gran envergadura: el Canal de Estambul. Si bien esta ambiciosa obra no está diseñada para sustituir directamente a Ormuz, sí promete abrir una nueva e importante ruta de navegación entre Asia y Europa. El precio estimado de este proyecto, sin embargo, es monumental, superando los 23.000 millones de euros, lo que plantea serias dudas sobre su financiación y viabilidad a corto y medio plazo.

La situación en Ormuz subraya la fragilidad de las cadenas de suministro energético global y la necesidad imperiosa de diversificar las rutas y medios de transporte. La dependencia de un único cuello de botella logístico como Ormuz expone a las economías a riesgos significativos, desde fluctuaciones de precios hasta interrupciones completas del suministro, con repercusiones que se extienden mucho más allá del ámbito energético, afectando la estabilidad económica y geopolítica a nivel mundial. Los países de la región, ante esta coyuntura, están redoblando esfuerzos en la búsqueda de soluciones a largo plazo, invirtiendo en infraestructuras alternativas que les confieran mayor autonomía y resiliencia frente a las crisis.

Las inversiones en oleoductos terrestres y redes ferroviarias representan un cambio paradigmático en la logística petrolera y de mercancías. Estos proyectos, aunque costosos y de larga ejecución, ofrecen la ventaja de operar al margen de las rutas marítimas vulnerables, brindando una mayor seguridad y previsibilidad en el flujo de recursos. La reactivación de infraestructuras existentes, como el oleoducto iraquí hacia Turquía, aunque con limitaciones, demuestra la urgencia y el pragmatismo con el que se están abordando estos desafíos. La decisión de Arabia Saudí de maximizar la capacidad de su oleoducto y proyectar nuevas rutas ferroviarias es un claro indicativo de su estrategia para consolidar su posición como proveedor energético fiable, minimizando la exposición a los riesgos inherentes al transporte marítimo a través de zonas de alta conflictividad.

La propuesta del Canal de Estambul, por su parte, añade una dimensión estratégica adicional al panorama logístico. Aunque su objetivo principal no es el transporte de petróleo, su potencial para facilitar el comercio y la conectividad entre Europa y Asia a través de una ruta alternativa al Bósforo podría tener implicaciones significativas para el comercio global y la geopolítica. Sin embargo, el colosal desembolso financiero requerido para su construcción, junto con las consideraciones medioambientales y de seguridad, son factores que deberán ser cuidadosamente sopesados antes de que este proyecto pueda convertirse en una realidad.

La búsqueda de alternativas a Ormuz no solo responde a una necesidad inmediata de seguridad, sino que también refleja una visión a largo plazo para la reconfiguración de las rutas comerciales y energéticas en un mundo cada vez más interconectado y, al mismo tiempo, cada vez más propenso a la inestabilidad.

Es importante destacar que estos megaproyectos no solo implican grandes sumas de dinero, sino también complejas negociaciones diplomáticas, estudios de impacto ambiental exhaustivos y la superación de desafíos técnicos de ingeniería. La financiación, en particular, se presenta como un factor determinante para la materialización de muchas de estas iniciativas. La colaboración internacional y el atractivo de las inversiones privadas serán cruciales para que estas alternativas puedan competir con las rutas establecidas y garantizar un flujo de energía y mercancías más seguro y diversificado en el futuro.

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