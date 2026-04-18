Más allá de la 'Operación Bikini': Claves para un Bienestar Sostenible en 2026

A pesar de que el año 2026 avanza, la psicóloga Ana Morales y el CEO de Courage, Francisco Ruiz, advierten contra las prisas y los enfoques estéticos en la actividad física. Proponen un cambio de mentalidad hacia hábitos sostenibles, programación inteligente y entrenamiento funcional para lograr resultados duraderos.

Transcurridos 109 días del año 2026, lo que representa casi un 30% de nuestro tiempo anual, el regreso tras el merecido descanso de Semana Santa se presenta como una oportunidad idónea para evaluar nuestros propósitos del primer trimestre. Si has avanzado firmemente en tus metas, ¡felicidades! Sin embargo, si el inicio del año no ha sido tan fructífero como esperabas, aún te queda tres cuartas partes del año para alcanzarlos.

Este es el momento perfecto para revitalizar tu compromiso con la actividad física, uno de los pilares fundamentales del bienestar junto a una alimentación equilibrada y un descanso reparador. Tras un invierno crudo, húmedo y frío, finalmente disfrutamos de más horas de luz, temperaturas más agradables y la motivación de llegar al verano en plena forma. Sin embargo, es crucial recordar que los excesos, incluso en el ejercicio, nunca son beneficiosos. La psicóloga Ana Morales lo resume de manera elocuente: La operación bikini de 2026 ya está perdida. La única que podrías hacer bien es la de 2027... como mínimo. Es común que en abril, especialmente entre las mujeres, surja una sensación de pánico ante la idea de tener solo tres meses para corregir lo que perciben como un desastre, enfocándose en un objetivo puramente estético y descuidando la salud. Esta mentalidad, según la especialista en obesidad, trastorno por atracón y bulimia, combina dos elementos contraproducentes: las prisas y el control extremo. Intentamos ser perfectos sin haber adquirido habilidades sostenibles a largo plazo, lo que nos lleva a aguantar temporalmente hasta que la estrategia se agota. El cuerpo, además, no responde a calendarios arbitrarios. Cuando pasamos hambre, reacciona de forma impulsiva, no con una ensalada, sino devorando una caja de galletas. Por lo tanto, no es la persona la que falla, sino la estrategia de empezar con intensidad y abandonarla. Si las dietas fueran efectivas, una única operación bikini habría sido suficiente a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, la realidad nos muestra ciclos repetitivos de dietas para recuperar la línea tras festividades, reinicios en primavera y vuelta a la rutina en septiembre. No se trata de una falta de fuerza de voluntad, sino de una dependencia de la motivación, que es volátil e inconsistente, especialmente con el ritmo de vida actual. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. En lugar de buscar más motivación, la clave reside en facilitar el proceso. Tener bases sólidas, aunque carezcan de glamour, es lo que marca la diferencia: evitar saltarse comidas para no caer en atracones nocturnos, y comprender que prohibir alimentos solo aumenta su poder y deseo. Los hábitos se forjan en los momentos de dificultad, estrés o cansancio, cuando resulta más complicado mantenerlos. Cuando dejamos de aspirar a la perfección y optamos por lo posible, el esfuerzo se reduce significativamente. Dejar de correr sin rumbo para llegar a ninguna parte. Agosto dura un mes. Cuidarse no implica un esfuerzo concentrado tres meses antes del verano, sino evitar la autocrítica constante el resto del año. Comer una pizza no es un fracaso; el problema surge al creer que, por haber fallado en un bocado, debemos consumir la pizzería entera. El cambio real no se logra apretándose más, sino comprendiendo las dinámicas subyacentes, según la psicóloga. La mayoría de las personas intensifican su entrenamiento en estos tres meses previos al verano, pero obtienen menos resultados que nunca. Francisco Ruiz, CEO de Courage, señala que el fracaso en el fitness no radica en la falta de información, sino en la incoherencia. Cada año se repite el mismo ciclo: entrenadores promocionan rutinas perfectas, los usuarios saltan de un programa a otro, y los resultados son, en el mejor de los casos, mediocres. El profesor Stephen Seiler ya enfatizó que la adaptación depende de la combinación de estímulos, pero esta verdad no es tan atractiva como las publicaciones divididas en bloques estéticos en redes sociales. Una verdad incómoda es que no falta esfuerzo, sino una mala programación. El entrenamiento híbrido, aunque suene prometedor y parezca la solución al combinar fuerza y cardio, no integra capacidades, no genera adaptación real ni respeta la fisiología del cuerpo. Peor aún, nos hace creer que el problema somos nosotros. Esto se refiere a rutinas predecibles y estímulos aislados y repetidos, resultando en un cuerpo que mejora por partes pero no funciona como un todo. La actividad física verdaderamente transformadora no es la más cómoda; se llama entrenamiento funcional constantemente variado, ejecutado en parte a alta intensidad. Combina múltiples capacidades en la misma sesión, obliga al cuerpo a adaptarse constantemente, integra fuerza, resistencia, potencia y coordinación, y períodos cortos e intensos de esfuerzo. Hoy en día, nuestro conocimiento sobre entrenamiento es superior al de cualquier época, pero su aplicación es deficiente. Se ha confundido complejidad con calidad, volumen con progreso y sufrimiento con eficacia. Para Ruiz, si llevas años entrenando y tu progreso es nulo, el problema no es tu genética, tu edad o la falta de disciplina





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