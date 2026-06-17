Márquez vuelve a hacer magia en Hungría y Ducati recobra esperanzas

El piloto español Marc Márquez ha vuelto a demostrar su habilidad en el Gran Premio de Hungría, logrando la pole position, la victoria en la carrera de sprint y la victoria en la carrera larga a pesar de haber sido operado recientemente del hombro y del pie.

El piloto español Marc Márquez ha vuelto a demostrar su habilidad en el Gran Premio de Hungría, logrando la pole position, la victoria en la carrera de sprint y la victoria en la carrera larga a pesar de haber sido operado recientemente del hombro y del pie.

Esta destacada actuación ha reavivado las esperanzas de la escudería Ducati en la lucha por el título mundial. El jefe de Ducati, Gigi Dall'Igna, ha expresado su satisfacción con los resultados obtenidos por Márquez y ha destacado la importancia de recuperar puntos en la clasificación general. A pesar de que los rivales de Márquez son muy fuertes, Dall'Igna ha señalado que cada fin de semana puede haber resultados diferentes.

En otro orden de cosas, el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero ha declarado que solo responderá a las preguntas del juez Calama y de su abogado en el caso Plus Ultra. El Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que disuelva las cámaras y convoque elecciones si no logra un acuerdo para los Presupuestos. El Gobierno ha mantenido su apoyo a la directora de la Guardia Civil tras su comparecencia en el Senado.

Además, se han dado a conocer nuevos detalles sobre el acuerdo entre EEUU e Irán, según el cual Trump habría comprometido 300.000 millones de dólares para reconstruir el país. Finalmente, el actor español Javier Bardem ha expresado su alegría de que cada vez haya menos miedo de opinar en Hollywood





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