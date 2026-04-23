Mónica Oltra Confía en una Candidatura Unitaria de Izquierda en València

La aspirante a la alcaldía de València por Compromís, Mónica Oltra, se muestra optimista sobre la posibilidad de un acuerdo con otras fuerzas de izquierda, incluyendo aquellas a la izquierda del PSOE, para formar una candidatura unificada en las próximas elecciones municipales. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, expresó su apoyo al regreso de Oltra a la política activa.

Mónica Oltra , la aspirante a la alcaldía de València por Compromís , ha manifestado su firme convicción en la posibilidad de una candidatura unificada de la izquierda plural para las próximas elecciones municipales .

Esta declaración se produjo durante un encuentro significativo con Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales y representante de Sumar, marcando su segundo acto público desde que expresara públicamente su intención de presentarse a la alcaldía. La reunión, celebrada en el barrio de Orriols, fue un claro indicativo del apoyo popular que aún conserva la exvicepresidenta del Consell, recibida con gran entusiasmo por los vecinos.

Oltra enfatizó su enfoque en la colaboración entre fuerzas políticas con un objetivo común: mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y facilitarles el día a día a través de políticas efectivas y centradas en sus necesidades. Evitando definiciones restrictivas sobre posibles alianzas, Oltra se mostró optimista sobre la capacidad de construir un frente común que priorice el bienestar social y la justicia.

La exvicepresidenta subrayó la importancia del apoyo recibido durante su tiempo fuera de la primera línea política, describiéndolo como un factor crucial para mantener su motivación y compromiso con el servicio público. Este respaldo ciudadano, según sus palabras, la impulsa a seguir trabajando por una València más justa y equitativa.

La visita de Pablo Bustinduy a València y su encuentro con Mónica Oltra no solo simbolizan un acercamiento entre Compromís y Sumar, sino que también reflejan el creciente interés en la formación de alianzas progresistas de cara a las elecciones municipales. Bustinduy expresó su profunda alegría y la de muchas personas de diversos orígenes y convicciones por el regreso de Oltra a la política activa.

Destacó la sensación de justicia que ha generado esta decisión en amplios sectores de la sociedad, y reafirmó el compromiso de Sumar de brindar todo el apoyo necesario para que València cuente con una alcaldesa que priorice los intereses de sus ciudadanos. El ministro de Derechos Sociales elogió la trayectoria de Oltra y su dedicación al servicio público, resaltando su capacidad para conectar con la gente y comprender sus necesidades.

Su presencia en Orriols, junto a Oltra, fue interpretada como una señal de apoyo y solidaridad, y como un mensaje claro de que la colaboración entre diferentes fuerzas políticas es posible y necesaria para construir un futuro mejor para València. Bustinduy enfatizó que el objetivo principal debe ser devolver el poder a los vecinos y las vecinas, asegurando que sus voces sean escuchadas y sus necesidades atendidas.

El encuentro en Orriols se centró en la presentación de proyectos sociales innovadores que buscan mejorar la calidad de vida de los residentes del barrio. Oltra y Bustinduy tuvieron la oportunidad de conversar con representantes de diversas asociaciones y organizaciones vecinales, conociendo de primera mano sus inquietudes y propuestas. Esta visita permitió a ambos políticos comprender mejor los desafíos que enfrenta la comunidad y las oportunidades para implementar soluciones efectivas.

La exvicepresidenta del Consell reafirmó su compromiso de trabajar en estrecha colaboración con los vecinos y las vecinas para construir una València más inclusiva y sostenible. Destacó la importancia de fortalecer el tejido social y de promover la participación ciudadana en la toma de decisiones. Oltra también hizo hincapié en la necesidad de invertir en servicios públicos de calidad, como la educación, la sanidad y la vivienda, para garantizar el bienestar de todos los ciudadanos.

La reunión concluyó con un mensaje de esperanza y optimismo, y con la promesa de seguir trabajando juntos para construir una València mejor para todos. La unidad de la izquierda plural se presenta como una fuerza clave para lograr este objetivo, y el encuentro entre Oltra y Bustinduy representa un paso importante en esa dirección.

La expectativa de un pacto que priorice las necesidades de la gente y facilite su vida diaria es alta, y la ciudadanía valenciana observa con atención los próximos acontecimientos





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