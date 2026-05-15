Mónica García y el Gobierno denuncian la actitud polémica de Isabel Díaz Ayuso tras su viaje a México

La ministra de Sanidad, Mónica García, junto a representantes de Más Madrid y el PSOE, critica duramente la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid a México, acusándola de buscar el conflicto diplomático y malgastar fondos públicos.

La ministra de Sanidad, Mónica García , ha lanzado duras críticas contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , tras el reciente y controvertido viaje de esta última a tierras mexicanas.

Durante una entrevista concedida en el programa La Hora de la 1, la ministra fue tajante al afirmar que la intención primordial de la dirigente del Partido Popular no fue fortalecer vínculos institucionales, sino sembrar la discordia y generar una polémica innecesaria. Según García, el comportamiento de Ayuso tuvo como objetivo implícito intentar fracturar las relaciones diplomáticas que España mantiene con el gobierno de México, una acción que considera irresponsable y contraproducente para los intereses nacionales.

La ministra subrayó que Ayuso se desplazó con el propósito de generar ruido mediático, asegurando que su regreso sigue la misma línea de confrontación que marcó su partida. Uno de los puntos más conflictivos de la disputa radica en las afirmaciones de Ayuso, quien sugirió que el Gobierno central, liderado por Pedro Sánchez, había obstaculizado su capacidad de movimiento en el país norteamericano.

Ante esto, Mónica García desmintió categóricamente tales aseveraciones, señalando que en ningún momento la presidenta madrileña compartió su agenda oficial con el Ministerio de Asuntos Exteriores, lo cual hace imposible cualquier tipo de interferencia o bloqueo gubernamental. La ministra de Sanidad cuestionó los intereses reales detrás de estas declaraciones, sugiriendo que Ayuso busca proyectar una imagen de victimismo político mientras intenta polemizar tanto con el Ejecutivo español como con las autoridades mexicanas.

Para García, este episodio no es más que una repetición de patrones ya conocidos, concluyendo que el mundo ya tiene una idea clara de quién es Isabel Díaz Ayuso y que no hay nada nuevo bajo el sol en cuanto a su estrategia de comunicación. Por otro lado, el descontento no se ha limitado únicamente a la ministra de Sanidad.

Desde Más Madrid, la portavoz Manuela Bergerot ha sido igualmente incisiva, calificando las declaraciones de la presidenta madrileña como mentiras flagrantes. Bergerot ha instado a Ayuso a cesar su retórica, afirmando que la única persona que está quedando en ridículo en este escenario es la propia dirigente del PP. La formación política ha puesto el foco en la falta de transparencia del viaje, sugiriendo que la sucesión de polémicas es una cortina de humo para evitar dar explicaciones detalladas sobre el uso del dinero público.

Según Más Madrid, es inadmisible que se hayan invertido fondos estatales en un desplazamiento donde la agenda institucional parece haber sido secundaria frente a unos días de descanso en la playa. Además, Bergerot destacó la existencia de una carta enviada al Gobierno mexicano, enfatizando la relación de fraternidad y respeto que su partido mantiene con la administración de Claudia Sheinbaum, en contraposición al enfoque conflictivo de Ayuso.

Finalmente, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) también se ha sumado a las críticas, especialmente a través del ministro para la Transformación Digital y secretario general del PSOE en Madrid. Este representante ha calificado la actuación de Ayuso como un circo, asegurando que la presidenta madrileña no se cansa de hacer el ridículo en la escena pública.

Desde el socialismo madrileño se ha interpretado que este mes de mayo quedará marcado por la falta de seriedad de la presidenta regional, pero han lanzado una advertencia política mirando hacia el futuro. Han señalado que, si bien el momento actual es el del ridículo de Ayuso, el año 2027 será el año del cambio en Madrid, haciendo referencia directa a las próximas elecciones municipales y autonómicas.

Esta disputa pone de manifiesto la profunda polarización política en España, donde un viaje institucional se convierte en un campo de batalla ideológico y una herramienta de confrontación electoral anticipada, afectando la percepción internacional de la estabilidad coordinada entre los distintos niveles de gobierno español





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