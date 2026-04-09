Mónica García responde a las disculpas de Ndongo por acoso y critica su 'profesión' de acosador

La ministra de Sanidad, Mónica García, responde a las disculpas del agitador ultra Bertrand Ndongo por fotografiar a sus hijos y denuncia que ha continuado acosándola. Crítica su comportamiento y el de Vito Quiles, acusándolos de hacer del acoso una profesión.

La ministra de Sanidad, Mónica García , ha respondido a las disculpas del agitador ultra Bertrand Ndongo , quien le pidió perdón por haber fotografiado a sus hijos menores de edad hace tres años a la entrada del colegio. Aunque agradece la disculpa, García denuncia que Ndongo ha continuado acosándola desde entonces, calificándolo a él y a Vito Quiles como 'buenos mercenarios de la derecha' que han hecho del acoso su profesión. García ya denunció los hechos ante la Policía en su momento.

La política, entonces candidata de Más Madrid, relató que un grupo de padres le alertó sobre la presencia de un hombre tomando fotos a ella y a sus hijos el 1 de marzo de 2023, a las 9:00 horas, a las puertas del colegio. Al confrontarlo, Ndongo alegó que también sufría acoso y que tenía derecho a tomar las fotografías por estar en la vía pública, afirmando que continuaría haciéndolo. Su intención era verificar si los hijos de García estudiaban en un colegio concertado, algo por lo que ahora, según sus propias palabras, se siente 'asqueado'.\'Agradezco la disculpa, pero viniste a acosarme al colegio de mis hijos hace tres años. Desde entonces has tenido oportunidades para disculparte y sin embargo seguiste acosándome en manifestaciones y actos, porque como buenos mercenarios de la derecha, tú y Vito Quiles, habéis hecho del acoso vuestra profesión', respondió la ahora ministra. Añadió, 'Serían más sinceras las disculpas si aprovecharas para pedírselas a Carla Antonelli y a todas las que has perseguido y acosado durante estos años'. Ndongo, a través de una publicación el miércoles, se refería a Vito Quiles sin mencionarlo directamente, después de que los periodistas Javier Ruiz y Sarah Santaolalla denunciaran su acoso. En su post, Ndongo expresó su arrepentimiento por haber ido al colegio de los hijos de Mónica García, admitiendo que lo hizo 'por orden de mi medio, a comprobar si estudiaban en un colegio público' y reconociendo haber 'cruzado todos los límites' y 'saltado mis propios principios'. 'Nunca me olvidaré de la cara de la Ministra, triste y enfadada. Es algo que no deseo ni a mi peor enemigo', confesó Ndongo. Este incidente subraya la persistencia del acoso y las tácticas empleadas por algunos para hostigar a figuras públicas y a sus familias.\En enero, el Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria aprobó dos informes que concluyen que los agitadores de extrema derecha Vito Quiles y Bertrand Ndongo cometieron infracciones graves del reglamento. Vito Quiles fue señalado por grabar con su teléfono móvil en dos ocasiones en lugares donde estaba prohibido, mientras que Ndongo fue sancionado por boicotear una rueda de prensa del grupo parlamentario Sumar. La Mesa de la Cámara Baja debe ahora decidir si se imponen sanciones y su duración, que podría oscilar entre once días y tres meses. Este proceso pone de manifiesto la preocupación por el respeto a las normas y la ética en el ámbito parlamentario y la necesidad de tomar medidas contra comportamientos que atentan contra la libertad de expresión y el respeto a la privacidad





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