Mónica García pide impuestos a multimillonarios y rechaza la 'motosierra' política

La ministra Mónica García defendió gravar a los ricos en Getafe, prometiendo financiar servicios públicos y rechazando las políticas de la motosierra con firmeza.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha elevado el tono durante la precampaña electoral al exigir directamente que los multimillonarios asuman su carga fiscal. En un mitin celebrado en Getafe, la líder de Más Madrid no solo mostró apoyo visual mediante una camiseta con el lema Tax the rich, sino que lanzó un mensaje político sin precedentes hacia el sector de mayor riqueza del país.

Demandas fiscales para servicios públicos esenciales

La propuesta central de García consiste en redirigir la recaudación de estos nuevos impuestos hacia sectores clave de la administración pública. La ministra detalló específicamente que estos fondos deben destinarse a fortalecer la sanidad, mejorar la educación y ampliar el acceso a la universidad.

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Además de la educación y la salud, García subrayó la necesidad de invertir en investigación científica, garantizar la atención adecuada a las personas dependientes y proporcionar una protección robusta a las víctimas de la violencia de género.

El mensaje a los millonarios y el contexto de Getafe

En el centro cívico Juan de la Cierva de Getafe, junto al cabeza de lista de Frente Amplio en Madrid, Emilio Delgado, la ministra expresó su descontento con la actitud de los grandes patrimonios. Su intervención fue directa al señalar a los multimillonarios y afirmar que se busca que asuman la responsabilidad en el país donde residen.

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La declaración de García incluyó una referencia geopolítica al mencionar a Donald Trump como alternativa si los ricos no cumplen con su deber. Sugirió que aquellos que no deseen contribuir al bienestar común pueden emigrar, vinculando su mensaje local con un contexto internacional amplio.

Crítica a la política de la motosierra

Más allá de la política fiscal, García atacó frontalmente las estrategias de recorte indiscriminado que caracterizan a sus rivales. Denunció las políticas de la motosierra, un término que utiliza para describir medidas que afectan desproporcionadamente a los grupos vulnerables.

Señaló que estas prácticas se ceban especialmente con los barrios más desfavorecidos y los municipios situados en el sur de Madrid. Su discurso buscó proteger a estas comunidades de lo que ella percibe como una injusticia estructural en la distribución de los recursos públicos.

Pronóstico para el 29 de noviembre y advertencia antifascista

La ministra proyectó su visión hacia las próximas elecciones generales fijadas para el 29 de noviembre. Allí, expresó su deseo firme de que Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal permanezcan en la oposición, describiéndolos con dureza como figuras que nunca debieron ejercer el poder.

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Para García, el resultado de este proceso electoral trasciende lo económico y toca la identidad nacional. Advierte que España corre el riesgo de perder su orgullo al ser considerada un país antifascista si permite el ingreso de fuerzas políticas que ella clasifica de esa naturaleza en las instituciones.