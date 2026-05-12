Mónica García desmiente las críticas de Fernando Clavijo y defiende los protocolos en el caso del crucero

La titular de Sanidad, Mónica García, ha respondido a las críticas del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y ha defendido los protocolos en el caso del crucero que atracó en Granadilla, en Tenerife. García ha insistido en que el pasajero estadounidense era considerado como negativo desde su salida de Cabo Verde y que no ha sido considerado caso en ningún momento.

La titular de Sanidad, Mónica García , ha sido contundente ante las críticas del presidente de Canarias Fernando Clavijo .

"Se ha tratado a todos los pasajeros como si fueran positivos, aún no siéndolos. Se han seguido todos los protocolos", ha afirmado la ministra en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

"Si alguno (pasajero del crucero) hubiera descendido con algún tipo de síntomas, teníamos un avión medicalizado para trasladarlo", ha añadido desvelando que tenían varios 'planes B'. Y ha insistido en que el pasajero estadounidense era considerado como negativo desde su salida de Cabo Verde a la llegada a Tenerife, y posteriormente la prueba en EEUU ha salido negativo.

"Esa persona no ha sido considerado caso en ningún momento", ha afirmado. "No ha lugar a las especulaciones y no ha lugar a las acusaciones", ha sentenciado insistiendo en que prefiere ignorar el "ruido político".

García ha recordado además que las PCR del hantavirus solo se pueden hacer en el Centro Nacional de Microbiología, ubicado en Majadahonda (Madrid), lo que habría ido en contra de la idea del gobierno canario de que el buque estuviera el mínimo tiempo posible en sus aguas.

"No me voy a meter en el ruido político. Cada uno se retrata con sus actos y sus declaraciones. Hemos actuado con diligencia y humanidad y hemos trabajado con todas las administraciones. El alarmismo y el ruido político es un problema añadido a la crisis.

Las declaraciones de la OMS son actuaciones de un buen hacer", ha sentenciado





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