Mónica García anuncia su candidatura a las primarias de Más Madrid para la Presidencia de la Comunidad

La Ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado su intención de presentarse a las primarias de Más Madrid para disputar la Presidencia de la Comunidad de Madrid a Isabel Díaz Ayuso, prometiendo un cambio político y criticando duramente la gestión actual.

La Ministra de Sanidad y líder de Más Madrid , Mónica García , ha formalizado su intención de competir en las primarias de su partido con el objetivo de ser nuevamente la candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid en las próximas elecciones autonómicas .

Este anuncio trascendió durante la celebración de la tercera edición de la verbena 'La Madrileña', un evento festivo que tuvo lugar en el auditorio del parque Paraíso, ubicado en el distrito madrileño de San Blas-Canillejas. En este escenario, García dirigió un mensaje contundente y directo hacia la actual Presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, expresando su firme deseo de un cambio político en la región.

'Quiero ser la Presidenta de la Comunidad de Madrid, quiero que se vaya Ayuso, quiero que se vayan sus políticas dañinas', declaró García, enfatizando su compromiso con una transformación profunda de la gestión regional. Su discurso no solo se centró en la crítica a la actual administración, sino que también apeló a la militancia de su partido, instándolos a creer en la posibilidad de un cambio real y a enfrentar lo que describió como 'ese Goliat que nos ha hecho tanto daño'.

García enmarcó su candidatura dentro de un contexto político más amplio, señalando que el objetivo primordial de Más Madrid es 'poner fin al satélite de la ola reaccionaria' que, según su perspectiva, representa el Gobierno madrileño. Para ilustrar su punto, citó la reciente derrota del Primer Ministro húngaro Viktor Orbán, transmitiendo su convicción de que un cambio político similar es factible también en Madrid.

La Ministra de Sanidad ha sido particularmente crítica con el modelo de gestión implementado por el Ejecutivo autonómico, acusándolo de convertir la Comunidad de Madrid en un 'laboratorio de políticas ultras' y de priorizar los intereses de los fondos de inversión por encima del bienestar de la ciudadanía.

'El daño que ha hecho es imperdonable', insistió García, subrayando que 'la próxima estación es acabar con ese daño y con ese gobierno'. En su discurso, García defendió la necesidad de abordar los problemas de raíz para lograr una transformación efectiva de la realidad.

Esta idea, según explicó, se basa en su experiencia tanto como médica, donde la comprensión profunda de las causas es fundamental para el tratamiento, como en su actual responsabilidad al frente del Ministerio de Sanidad, donde la planificación estratégica y la prevención son esenciales. La Ministra condicionó su candidatura al respaldo de las bases del partido, reconociendo que tras una profunda reflexión, ha decidido dar este paso con la esperanza de gobernar la Comunidad de Madrid.

'Si me acompañáis y me dais vuestro respaldo, quiero ser la Presidenta', afirmó, buscando el apoyo de los militantes para impulsar su proyecto político. Es importante recordar que en las elecciones autonómicas del 28 de mayo de 2023, Más Madrid, con Mónica García como candidata, obtuvo 27 escaños en la Asamblea de Madrid, igualando al PSOE liderado por Juan Lobato.

Este resultado consolidó a Más Madrid como la segunda fuerza política en la región, una posición que ya había alcanzado en los comicios de 2021. La decisión de García de presentarse a las primarias marca el inicio de un proceso interno dentro de Más Madrid para seleccionar a su candidato para las próximas elecciones autonómicas, con el claro objetivo de desafiar al Partido Popular en el Gobierno regional y fortalecer su posición como la principal alternativa política en la Comunidad de Madrid.

La estrategia de García se centra en ofrecer una visión alternativa de gestión, basada en la defensa de los servicios públicos, la justicia social y la protección del medio ambiente, en contraposición a las políticas que, según su opinión, ha implementado el Gobierno de Ayuso. La formalización de la candidatura de Mónica García introduce un elemento de dinamismo en el panorama político madrileño, anticipando un debate intenso sobre el futuro de la región.

Se espera que la campaña de primarias dentro de Más Madrid sea un espacio para la discusión de ideas y la definición de una estrategia clara para enfrentar al Partido Popular en las próximas elecciones. La Ministra de Sanidad ha demostrado una capacidad de movilización y una conexión con la ciudadanía que la convierten en una figura relevante en la política madrileña.

Su discurso, marcado por la crítica a las políticas del Gobierno de Ayuso y la defensa de un modelo alternativo, ha resonado entre un sector del electorado que busca un cambio en la gestión regional. La decisión de García de presentarse a las primarias también puede tener un impacto en la estrategia del PSOE, que deberá definir su posición frente a la candidatura de Más Madrid y explorar posibles vías de colaboración para hacer frente al Partido Popular.

El futuro político de la Comunidad de Madrid se presenta incierto, pero la candidatura de Mónica García añade un elemento de incertidumbre y abre la puerta a un escenario de competencia electoral más reñido. La clave para el éxito de Más Madrid residirá en su capacidad para movilizar a su base electoral, atraer a nuevos votantes y presentar una propuesta de gobierno convincente que responda a las necesidades y aspiraciones de la ciudadanía madrileña.

La campaña electoral se espera que esté centrada en temas clave como la sanidad pública, la educación, la vivienda y el empleo, así como en la defensa de los derechos sociales y la protección del medio ambiente. La participación ciudadana y el debate público serán fundamentales para construir un futuro mejor para la Comunidad de Madrid





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