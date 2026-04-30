Mónica García abandona Sanidad en medio de la crisis sanitaria y la huelga de médicos

La ministra de Sanidad, Mónica García, deja su cargo para liderar la candidatura de Sumar en Madrid, dejando atrás un conflicto sanitario abierto y una huelga de médicos que lleva 10 meses. El PP aprovecha la situación para criticar la 'nefasta gestión' del Gobierno, con casi dos millones de consultas y cirugías pospuestas en regiones gobernadas por el partido. La reforma del Estatuto Marco, que debía ser la gran apuesta de la legislatura, se ha convertido en un foco de conflicto que el Ejecutivo no ha logrado resolver.

Mónica García ha decidido abandonar su cargo como ministra de Sanidad para liderar la candidatura de Sumar en la Comunidad de Madrid, una decisión que en Moncloa se interpreta como una 'huida' en medio de una grave crisis sanitaria.

Tras 10 meses de conflicto por el Estatuto Marco, los médicos llevan una semana de huelga al mes, dejando al Ejecutivo con un conflicto abierto y una factura política que el PSOE no quiere asumir en solitario. La gestión de García ha sido uno de los puntos más conflictivos con su socio minoritario, ya que no ha logrado cerrar ninguno de los proyectos pendientes durante la legislatura, excepto la ley de la Agencia de Salud Pública, que contó con el apoyo del PP de Alberto Núñez Feijóo.

La reforma del Estatuto Marco, que debía ser la gran apuesta de la legislatura para el personal sanitario, se ha convertido en el origen de la mayor 'marea blanca' desde los recortes, alimentando no solo la oposición del PP, sino también el desmarque del PNV. En el PSOE, se percibe que García utilizará el Ministerio como trampolín para regresar a un puesto seguro en Más Madrid, en lugar de resolver un conflicto que se veía venir desde junio de 2025.

La decisión de García de abandonar el cargo sin resolver el conflicto con los médicos deja al Ejecutivo expuesto a la ofensiva del PP, que ya tiene un guion claro: 'El foco ahora será la nefasta gestión', resume un dirigente popular.

'La corrupción ya va sola, pero la gente no llega a fin de mes y recibe servicios tercermundistas porque esta legislatura no se ha gobernado'. El PP ha comenzado a recordar el aniversario del gran apagón y los 100 días del accidente ferroviario en Adamuz, y este miércoles, Feijóo encontró en la sanidad pública un caso práctico: 'nada funciona y el presidente popular sí puede presumir de saber del tema', recordando su experiencia al frente del Insalud durante el primer Gobierno de José María Aznar.

La concatenación de conflictos callejeros desde junio de 2025 y las huelgas médicas desde febrero han provocado casi dos millones de consultas y cirugías pospuestas en las 11 Comunidades gobernadas por el PP, según datos de sus consejerías. Aunque otros gobiernos autonómicos no han aportado cifras, el cuadro que maneja la Vicesecretaría de Sanidad del PP es demoledor: 1.928.774 consultas y 61.050 intervenciones quirúrgicas canceladas o aplazadas desde la primera huelga del verano pasado, sumando 1.989.824 actos médicos pospuestos.

En plena campaña electoral, Andalucía lidera este balance con 753.800 nuevos pacientes en listas de espera, seguida de la Comunidad Valenciana (214.426), Castilla y León (207.895) y la Comunidad de Madrid (159.542), lo que aumenta la presión asistencial y electoral sobre el Ejecutivo central. En Génova ya hablan de una nueva 'marea blanca' que arrasa al Gobierno por su 'nula capacidad de gestión'.

Para el PP, estos casi dos millones de actos aplazados demuestran el deterioro general del servicio público, que el votante percibe 'cuando paga más impuestos que nunca y solo lee noticias de corrupción y malversación de fondos'. Si las encuestas indican que el desgaste por los casos de corrupción ya está incorporado en la opinión pública, el campo de batalla pasa a ser la gestión del día a día: listas de espera, huelgas, subidas de precios y sensación de abandono en infraestructuras clave como trenes, carreteras y presas.

Carmen Fúnez, vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, ha criticado a García por 'empeñarse en reformar el Estatuto Marco sin contar con las Comunidades Autónomas, los sindicatos ni las organizaciones del sector sanitario', lo que ha derivado en un conflicto de diez meses que la ministra se lleva consigo. Fúnez acusa al Ministerio de 'falta de diálogo y trabajo', recordando que desde junio de 2025, el secretario de Estado Javier Padilla llegó a las primeras reuniones presumiendo de un preacuerdo con cuatro sindicatos generalistas, pero 'sin reflejar las condiciones laborales ni un informe económico sobre las retribuciones' del personal sanitario, y sin consultar al PP ni a las regiones gobernadas por el partido.

El Ministerio rompió la interlocución con el comité de huelga en diciembre, dejando un conflicto sin resolver que ahora se convierte en un lastre político para el Gobierno





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