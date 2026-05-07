Mónica Burton liderará la estrategia de Ventas de COMEX para potenciar la experiencia del cliente

COMEX nombra a Mónica Burton como nueva directora de Ventas para impulsar la transformación digital, la omnicanalidad y la eficiencia operativa en el sector retail.

La reciente designación de Mónica Burton como la nueva directora de Ventas de COMEX representa un paso estratégico fundamental para la organización en un momento de profunda transformación para el sector del retail y la distribución.

Desde su incorporación oficial el pasado primero de febrero, Burton ha asumido la responsabilidad de liderar una de las áreas más críticas de la compañía, tomando el relevo en la dirección de ventas de Domingo Guillén. Este movimiento no es casual, sino que responde a una necesidad imperativa de la empresa por fortalecer su posicionamiento comercial y potenciar la experiencia del cliente dentro de un ecosistema donde la tecnología y el comercio físico convergen de manera acelerada.

En la actualidad, conceptos como la omnicanalidad y la eficiencia comercial han dejado de ser meros términos de moda para convertirse en pilares obligatorios de cualquier estrategia de negocio que aspire a la sostenibilidad a largo plazo. COMEX busca, a través de este liderazgo, no solo mantener su cuota de mercado, sino rediseñar la forma en que interactúa con sus consumidores finales, asegurando que cada punto de contacto sea optimizado para generar valor.

Para comprender la magnitud de este nombramiento, es esencial analizar la trayectoria profesional de Mónica Burton, quien aporta un bagaje de más de dos décadas liderando equipos comerciales y operativos en entornos multinacionales de alta exigencia. Su paso por organizaciones de renombre como Yves Rocher, Phone House España y Provalliance le ha permitido desarrollar una capacidad analítica y ejecutiva excepcional, especialmente en procesos de transformación digital y optimización operativa.

Durante su carrera, Burton se ha especializado en el desarrollo de negocio, enfocándose en cómo hacer que las estructuras organizativas sean más ágiles y respondan con mayor rapidez a las demandas del mercado. Este perfil resulta idóneo para el contexto actual del retail, donde la competitividad ya no se define exclusivamente por la calidad del producto o la agresividad de los precios, sino por la capacidad de adaptación de la marca y su habilidad para conectar emocional y operativamente con un consumidor que es cada vez más volátil y sofisticado.

La experiencia de Burton en la gestión de operaciones complejas permitirá a COMEX alinear sus objetivos de ventas con una ejecución operativa impecable, eliminando fricciones en el camino de compra del cliente. La visión estratégica que Mónica Burton implementará en COMEX se centra en un crecimiento orientado a resultados, pero con un enfoque profundamente humano y cercano.

En sus primeras declaraciones, la directora ha enfatizado que su objetivo es impulsar el negocio desde una perspectiva que combine la rigurosidad de los datos con la empatía hacia el usuario. Este enfoque es vital en un mercado donde el comercio electrónico y los marketplaces han alterado permanentemente las reglas del juego.

Ya no basta con tener una tienda física eficiente; es necesario que el cliente encuentre la misma coherencia y calidad de servicio tanto en una aplicación móvil como en un mostrador físico. La fidelización digital se ha vuelto un desafío mayúsculo, ya que los consumidores actuales son mucho más exigentes y menos previsibles que las generaciones anteriores.

Por ello, la estrategia de COMEX bajo la dirección de Burton se orientará a crear un viaje del cliente fluido, donde la tecnología sirva como facilitador y no como barrera. Finalmente, la llegada de Burton subraya la tendencia global de las compañías a reforzar sus cuadros directivos con perfiles híbridos. Ya no se busca únicamente al experto en ventas o al experto en operaciones, sino a líderes capaces de integrar ambas visiones bajo un paraguas de transformación estratégica.

Domingo Guillén ha sido enfático al señalar que esta incorporación será la pieza clave para evolucionar la estrategia comercial de COMEX en un entorno hipercompetitivo. La capacidad de Burton para gestionar equipos multidisciplinarios y su experiencia en contextos de cambio constante posicionan a COMEX en una ventaja competitiva significativa.

Al integrar la eficiencia comercial con una visión centrada en el cliente, la empresa no solo busca incrementar sus ingresos, sino construir una marca resiliente, capaz de anticiparse a las tendencias del mercado y de ofrecer soluciones innovadoras que respondan a las necesidades reales de sus consumidores en un mundo globalizado y digitalmente interconectado





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