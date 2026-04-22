Mónaco 2025: El Refugio de los Millonarios y los Precios Prohibitivos

El Principado de Mónaco se consolida como el destino más exclusivo para los millonarios, con precios inmobiliarios récord y un sistema fiscal altamente atractivo. La escasez de suelo y la exigencia de residencia real lo convierten en un activo de lujo único.

Mónaco se ha consolidado en 2025 como el refugio más exclusivo del mundo, transformando la residencia en un símbolo de poder absoluto. La escasez de suelo y la ausencia de impuestos han impulsado el lujo a niveles sin precedentes, con viviendas de obra nueva que alcanzan un promedio de 40 millones de euros y una lista de espera de millonarios ansiosos por obtener la codiciada tarjeta de residente.

El mercado inmobiliario monegasco alcanzó un volumen de transacciones de 5.900 millones de euros en 2025, manteniendo los niveles récord del año anterior, pero lo más destacable es el precio de la exclusividad: por primera vez, el precio medio de una vivienda de obra nueva superó los 40,8 millones de euros. La atracción principal para los millonarios radica en su sistema fiscal único: cero impuesto sobre la renta, el patrimonio, las ganancias de capital y la propiedad.

Este entorno fiscal ha convertido a Mónaco en el hogar de aproximadamente 16.000 millonarios en una población de apenas 40.000 habitantes, lo que significa que casi uno de cada dos residentes adultos posee una fortuna de siete cifras. Sin embargo, el acceso a este club privilegiado no es automático.

Mónaco opera bajo un sistema discrecional que exige un depósito mínimo de 500.000 euros en una cuenta bancaria monegasca (aunque las entidades suelen requerir más de un millón para emitir la carta de recomendación), así como la garantía de una vivienda mediante compra o alquiler. Además, los aspirantes deben someterse a una entrevista personal en la Sûreté Publique, donde se evalúa su perfil, intenciones y el origen de su fortuna.

Este riguroso proceso asegura que los residentes no solo tienen los medios para pagar precios que superan los 70.000 euros por metro cuadrado, sino que también están dispuestos a someterse al escrutinio de una administración altamente selectiva. En 2025, Mónaco ha experimentado un aumento en los precios prohibitivos, consolidándose como un destino exclusivo para la élite de la riqueza.

El barrio costero de Larvotto ha roto la barrera psicológica de los 70.000 euros por metro cuadrado, alcanzando los 71.167 euros, lo que significa que un apartamento de 100 metros cuadrados en esta zona supera los 7 millones de euros. Más del 54% de las ventas de obra nueva en 2025 superaron los 20 millones de euros, impulsadas por promociones de lujo como Bay House.

El mercado de reventas también ha crecido un 17,5%, alcanzando un récord de 3.200 millones de euros, con Monte-Carlo concentrando casi el 40% de todas las reventas. A diferencia de otros paraísos fiscales, Mónaco exige una presencia real de sus residentes, monitorizando facturas de servicios públicos, pagos de alquiler y patrones de gasto local. Para obtener la Carte Privilège, se requiere una presencia física efectiva de al menos seis meses al año.

Este intercambio de beneficios garantiza que los residentes aporten su capital y consumo a la economía local a cambio de una paz fiscal absoluta y una seguridad ciudadana inigualable. El informe del IMSEE subraya que el 60,2% de la superficie total de Mónaco ya está ocupada por viviendas, lo que convierte al sector inmobiliario en un activo de lujo similar al arte o a los diamantes, un bien finito.

En 2025, Mónaco ha demostrado ser no solo un lugar para vivir, sino una estrategia financiera en sí misma, con un precio medio por metro cuadrado que se sitúa en los 57 euros





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