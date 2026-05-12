Álvaro Serrano, el torero madrileño que superó a todos en Montealto

En la feria de San Isidro de 2026, Álvaro Serrano, uno de los toreros más reconocidos de Madrid, se medía con un novillo de Montealto y demostró toda su clase y determinación en cada faena. Junto con su gran estocada al novillo, se caracterizó por una gran determinación y una confianza en sí mismo que lo llevó en el maestrazgo y en un camino hacia la alternativa como apoderado de Tomás Bastos, a las puertas de la alternativa.

El novillo se llamaba Cartero y se encontraba Álvaro Serrano , uno de los toreros más exitosos y carismáticos de Madrid. En una tarde de la Feria de San Isidro, frente a un novillo de Montealto desafiante, demostró todo su talento y compromiso con una presentación digna de admirar.

No faltó la emoción, la pasión y la clase en cada lance, destacando su capacidad para improvisar y solucionar en tiempo récord problemas inesperados. Sus muletazos y estocadas fueron algo digno de destacar, con una bravura digna de un torero patagónico.

Además, sus desmayos en los derechazos y su confianza en sí mismo eran una motivación constante en cada faena





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