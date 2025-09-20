Luz Gabás regresa con 'Corazón de oro': Una épica de amor y oro en la California del siglo XIX

La ganadora del Premio Planeta, Luz Gabás, presenta su nueva novela, 'Corazón de oro', una apasionante historia ambientada en la fiebre del oro de California. La novela explora temas de amor, aventura, venganza, inmigración y las disputas territoriales.

Los seguidores de Luz Gabás , galardonada con el Premio Planeta , están de celebración. Recientemente se ha lanzado su nueva novela titulada Corazón de oro. Gabás nos sumerge en la California del siglo XIX, durante la frenética fiebre del oro . Luz Gabás , reconocida por obras como Lejos de Luisiana (ganadora del Premio Planeta en 2022) y Palmeras en la nieve, regresa con Corazón de oro (Planeta).

Esta novela nos presenta una narrativa de amor, aventuras y venganza, situada en el contexto de la fiebre del oro de California, un acontecimiento crucial de mediados del siglo XIX que atrajo a miles de personas de todas partes del mundo. Mediante un exhaustivo trabajo de investigación, Luz Gabás logra que el lector se transporte a una época convulsa, marcada por la fiebre del oro y la Guerra de Secesión americana, y a parajes de un estado en plena transformación, como los asentamientos mineros en la cordillera Sierra Nevada o los ranchos del valle de San Luis Obispo. El personaje principal, un joven emigrante español cautivado por el sueño americano y la promesa de un futuro mejor, se enfrenta a las adversidades y las injusticias en una tierra hostil, mientras en su interior florece un anhelo tan intenso como inesperado. Los buscadores de oro en el Salvaje Oeste americano, los colonos que usurparon las tierras de los nativos y los pueblos indígenas son figuras clave en esta trepidante novela coral que refleja la complejidad social y las disputas territoriales con raíces españolas y mexicanas. La elección del contexto histórico no es casual. La escritora explica que en su anterior novela, Lejos de Luisiana, 'muchos lectores descubrieron aquel territorio vasto que, entre 1763 y 1803, fue gobernado por españoles. El final coincide en el tiempo con el inicio del avance de los estadounidenses hacia el oeste del Misisipi. De la extensa bibliografía que consulté y amplié con nuevas lecturas, y de mi experiencia personal, surgió el deseo de trasladarme literariamente hacia el oeste y situar mi nueva historia, Corazón de oro, en California', explica la autora en las páginas del libro. Además, esta novela retoma la historia en Pasolobino, el pueblo ficticio del Pirineo aragonés de Palmeras en la nieve, la obra con la que debutó la autora y que la catapultó al éxito tanto de crítica como de público. Con esta obra, la autora desentierra un pasado desconocido: el de los españoles que vivieron la aventura del oro en California y posteriormente trabajaron en los ranchos de la región durante esa época de mediados del siglo XIX. El impacto del Premio Planeta tuvo un gran alcance mediático para Luz Gabás, con numerosas entrevistas y encuentros con sus lectores. La autora reconoció que necesitó un periodo de introspección para leer y reflexionar sobre su siguiente proyecto. En relación a una posible adaptación cinematográfica, la escritora española expresó su deseo de ver Corazón de oro en la gran pantalla, aunque admitió que sus novelas suelen requerir escenarios complejos. Sigue las últimas noticias y toda la actualidad de antena3noticias.com en nuestro canal de WhatsApp. Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer





