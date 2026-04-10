Luz del Tajo, el mayor centro comercial de Toledo, sale a la venta por 155 millones de euros

El centro comercial Luz del Tajo, propiedad de CBRE Investment Management y Sonae Sierra, se pone a la venta en una operación que podría alcanzar los 155 millones de euros, en un mercado de centros comerciales en auge.

Un importante inmueble en Castilla-La Mancha, el centro comercial Luz del Tajo en Toledo, sale a la venta, marcando una de las mayores operaciones inmobiliarias recientes en la región. Los actuales propietarios del activo, el fondo estadounidense CBRE Investment Management y la gestora portuguesa Sonae Sierra, han encargado a la consultora Cushman & Wakefield la búsqueda de un comprador.

Fuentes del sector inmobiliario estiman que la transacción podría alcanzar los 155 millones de euros, reflejando el atractivo del mercado de centros comerciales y la confianza de los inversores. CBRE IM adquirió una participación mayoritaria en Luz del Tajo en 2016, tras un acuerdo con Sonae que también involucró inversiones en complejos comerciales en Portugal. El centro comercial, inaugurado en 2004, es un referente en la capital castellanomanchega, con aproximadamente 40.000 metros cuadrados de superficie bruta alquilable y 2.100 plazas de aparcamiento. Cuenta con una amplia variedad de tiendas, incluyendo un supermercado Lidl y marcas como Zara, Primark y Bershka, además de las salas de cine Cinesur. \La venta de Luz del Tajo se produce en un contexto de auge en la compraventa de centros comerciales, impulsado por la recuperación del interés de los inversores. Después de años de incertidumbre sobre el impacto del comercio electrónico, los buenos resultados en afluencias y ventas han revitalizado el mercado. Este resurgimiento se refleja en numerosas operaciones en curso, como la potencial venta de nueve activos de la familia Balkany, incluyendo centros comerciales como La Vaguada y Plaza Norte 2, una operación que podría superar los 1.500 millones de euros. Entre los potenciales compradores se encuentran nombres importantes del sector, como Santander, Merlin Properties y otras firmas internacionales. Además, se han registrado importantes transacciones recientes, como la adquisición del centro comercial Islazul en Madrid por parte de Castellana Properties por 340 millones de euros, y la compra de Oasiz por el fondo Cale Street. La entrada de la familia Brenninkmeijer, dueños de C&A, en el Mercado de San Miguel en Madrid, y la venta del parque comercial Abadía en Toledo son otros ejemplos de la dinámica actual del mercado. \CBRE Investment Management, con una fuerte presencia en el mercado inmobiliario español, ha demostrado un compromiso con la diversificación de sus inversiones. A través de vehículos como Nestar, se ha enfocado en la vivienda en alquiler, además de invertir en logística, residencias de estudiantes, oficinas y centros comerciales. Anteriormente, CBRE IM fue copropietario de Resa. En el ámbito de los centros comerciales, el fondo ha tenido participación en varios activos clave en España, incluyendo H2O en Rivas Vaciamadrid, Parc Central en Tarragona y ABC Serrano en Madrid. También mantuvo una alianza con Sonae Sierra, con la que gestionó centros comerciales como Gran Casa en Zaragoza y Max Center en Barakaldo. La venta de Luz del Tajo representa una oportunidad significativa para un nuevo inversor en un mercado que muestra signos de recuperación y crecimiento





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