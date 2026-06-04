Luz de Trento prepara entrega de premios en la Residencia Militar Alcázar de Madrid

El grupo Luz de Trento, que el pasado 20 de noviembre reivindicó a Franco en el 50 aniversario de su muerte, prepara una entrega de premios en la residencia militar Alcázar de Madrid. El Ministerio de Defensa no ha respondido a preguntas de 'Público' sobre este acto.

El grupo Luz de Trento, que el pasado 20 de noviembre reivindicó a Franco en el 50 aniversario de su muerte, prepara una entrega de premios en la residencia militar Alcázar de Madrid.

El edificio en el que se celebrará el evento está bajo la órbita de la Subsecretaría de Defensa. El Ministerio de Defensa, perteneciente a la cartera que dirige Margarita Robles, no ha respondido a preguntas de 'Público' sobre este acto.

En el acto se premiará a varias figuras reconocidas en el ámbito de la ultraderecha, entre ellas el religioso Calvo, quien participó en abril de 2024 en unas jornadas de Luz de Trento en las que habló sobre la figura de Franco con un pequeño busto del dictador sobre la mesa. También se prevé una charla a cargo de Calvo en torno a la figura de Isabel la Católica.

El Vaticano concedió en 1953 a Franco el título de 'Caballero de la Orden Suprema del Santo Sepulcro de Jerusalén'. Además, Calvo y el orador Alonso figuran como oradores durante el encuentro organizado por esta asociación de extrema derecha. También se prevé una charla a cargo de Alonso en torno a la figura de Franco.

En una entrevista ofrecida al medio de ultraderecha El Toro TV en mayo de 2025, Alonso subrayó que el dictador creó 'una nación cristiana' y estableció 'la concordia entre españoles' y 'hermanó los pueblos y tierras de España'. El 20 de noviembre de 2024, coincidiendo con el aniversario de la muerte de Franco, miembros de la asociación 'Luz de Trento' se dirigieron a la Residencia Militar Alcázar para pedirle que impidiese la celebración del evento, pero finalmente la ministra de Defensa, Margarita Robles, intervino y impidió que se celebrase el encuentro.

Otro lugar propiedad del Ministerio de Defensa que ha acogido homenajes religiosos a figuras vinculadas a la ultraderecha es la Catedral Castrense, un lugar de culto en el que se celebran actos de carácter religioso





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