El TR70 ofrece protección vehicular con radar de 140m, IP67 y compatibilidad Garmin. Revisa sus funciones para una conducción segura.

El dispositivo de iluminación TR70 representa una evolución significativa en la seguridad pasiva para ciclistas, integrando tecnología de detección de vehículos con sistemas de alerta visual y sonora. Este producto, diseñado para entornos de carretera y montaña, utiliza un radar de ondas milimétricas de alta precisión capaz de detectar automóviles a una distancia de 140 metros por la parte trasera.

La unidad cuenta con un ángulo de detección de 40 grados, lo que permite identificar acercamientos incluso en trazados con curvas pronunciadas o pendientes montañosas. Su sistema de visibilidad ultraancho cubre un ángulo de 220 grados, asegurando que el ciclista sea percibido tempranamente por otros usuarios de la vía, independientemente de las condiciones de luz o clima.

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Sistemas de alerta inteligente automática

El mecanismo de seguridad incluye parpadeo automático cuando los vehículos se aproximan y encendido instantáneo de luz intensa en caso de frenado brusco. Un acelerómetro integrado activa la luz de freno automáticamente al detectar deceleraciones rápidas, proporcionando una señal clara a los conductores que vienen por detrás sin intervención manual del ciclista.

La compatibilidad con computadoras de bicicleta marca Coospo, Garmin, Wahoo y Bryton mediante protocolo ANT+ permite la integración de datos en paneles de control existentes. Además, la conexión Bluetooth a la aplicación CoospoRide facilita ajustes rápidos, actualizaciones de firmware y personalizaciones directas desde dispositivos móviles.

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Modos de visibilidad y resistencia extrema

Los usuarios pueden elegir entre siete modos de iluminación: Bajo, Alto, Respiración, Parpadeo Día, Parpadeo Noche, Salida en Grupo y Solo Radar. Esta flexibilidad permite equilibrar la visibilidad, la durabilidad de la batería y el confort según el entorno, desde ciudades hasta senderos de MTB o entrenamientos grupales.

La construcción certificada IP67 garantiza resistencia total a lluvia, polvo y barro, asegurando un rendimiento fiable durante todo el año. El dispositivo pesa solo 64 gramos y es compatible con tubos de asiento redondos, D-forma y aerodinámicos, adaptándose al 99% de las bicicletas del mercado actual.

Gestión energética y conectividad profesional

La batería recargable de alta capacidad incluye un sistema inteligente de gestión de energía con modo reposo automático y protección contra descarga baja. Esto previene apagados inesperados durante rutas largas o entrenamientos de resistencia, maximizando la autonomía del equipo.

La conexión a la aplicación Cadence por Bluetooth ofrece alertas visuales y sonoras sin necesidad de ciclocomputador adicional, aunque requiere suscripción Cadence Pro o Elite. El fabricante, Sport Life Ibérica S.A.U., opera desde Madrid, España, gestionando el tratamiento de datos conforme a la normativa vigente.