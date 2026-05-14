Lutnick corta vínculos con Jeffrey Epstein, testifica ante la Comisión de Supervisión

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, testificó ante la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes en una entrevista privada la semana pasada, en la que minimizó tres encuentros presenciales con Jeffrey Epstein. Lutnick negó haber tenido malas intenciones y aseguró haber entendido correctamente un comentario de Epstein como una insinuación de que los masajes se convertirán en algo sexual, al asegurar que esa fue la razón por la que decidió no establecer una relación personal o profesional con él. Tras aquel encuentro inicial de unos 10 a 15 minutos, Lutnick y su esposa hablaron sobre no establecer una relación personal o profesional con Epstein. También negó haber sido testigo de ninguna conducta sospechosa o haber tenido mala intención.

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, en una entrevista privada ante la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes en la semana pasada, minimizó tres encuentros presenciales con Jeffrey Epstein , después de que se revelara que sus contactos con este delincuente sexual condenado se extendían años más allá de lo que había admitido públicamente.

Lutnick declaró que no tuvo ninguna relación personal o profesional con Epstein y negó haber sido testigo de ninguna conducta ilegal en sus interacciones. También negó haber tenido malas intenciones, al asegurar que interpretó un comentario inapropiado de Epstein como una insinuación de que los masajes se convertirían en algo sexual, y que esa fue la razón por la que decidió no establecer una relación con él.

Tras aquel encuentro inicial de unos 10 a 15 minutos, Lutnick y su esposa hablaron sobre no establecer una relación personal o profesional con Epstein. Sus interacciones con Epstein se revirtieron en controversias, ya que en los archivos de Epstein publicados por el Departamento de Justicia se encontraron correos electrónicos y otras pruebas indicando que Lutnick y su familia habían viajado a la isla de Epstein y otros contactos posterior a 2005.

Aunque Lutnick negó haber sido testigo de ninguna conducta sospechosa o haber tenido mala intención, varios demócratas sugirieron que aún tenía más explicaciones que dar y sugirieron que debería renunciar





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