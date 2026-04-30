Lula sufre una derrota histórica en el Senado con el rechazo a su candidato al Supremo

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, enfrenta una grave crisis política tras el rechazo de su candidato al Tribunal Supremo, lo que expone la fragilidad de su coalición en el Legislativo a solo cinco meses de las elecciones.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha sufrido una derrota histórica en el Senado al ser rechazado su candidato para el Tribunal Supremo , Jorge Messias, en una votación que ha puesto de manifiesto la fragilidad de su coalición de gobierno en el Legislativo.

Este revés, que no se producía desde 1894, llega a solo cinco meses de las elecciones presidenciales y parlamentarias de octubre, donde Lula buscará un cuarto mandato frente a su principal rival, Flávio Bolsonaro. Messias, abogado general del Estado, fue propuesto por Lula en noviembre pasado, pero su candidatura generó fuertes resistencias en la oposición, especialmente entre los senadores cercanos al presidente del Senado, Davi Alcolumbre.

A pesar de ganar una votación preliminar en una comisión senatorial por cinco votos de diferencia, Messias no logró reunir los 41 votos necesarios en el pleno para ser confirmado. La oposición de derechas y centro-derecha, que domina el Legislativo, celebró el resultado con gritos de '¡rechazado, rechazado!

', mientras Messias denunció haber sufrido 'cinco meses de desconstrucción' de su imagen. El rechazo de su candidato ha dejado al descubierto las tensiones internas en el Gobierno de Lula, que ahora enfrenta un nuevo desafío político este jueves con una votación que podría reducir la condena del expresidente Jair Bolsonaro.

La oposición ha aprovechado este episodio para cuestionar la viabilidad política de Lula, como hizo el senador Flávio Bolsonaro, quien afirmó que esta derrota marca el 'fin' del Gobierno actual.

'Esto tiene un impacto muy fuerte contra Lula. Es una prueba de la quiebra de su sustentación política en el Congreso', declaró. La situación se complica aún más por la proximidad de las elecciones, donde los sondeos muestran un empate técnico entre Lula y su oponente. El presidente aún no ha anunciado si presentará un nuevo candidato para el Supremo, aunque los plazos son ajustados y la oposición presiona para posponer la decisión hasta después de los comicios.

Este episodio refleja la creciente polarización en Brasil y el desgaste de la coalición que apoya a Lula, que ahora deberá demostrar su capacidad para mantener el control del Legislativo en medio de un escenario político cada vez más incierto





rtvenoticias / 🏆 7. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lula Brasil Senado Tribunal Supremo Elecciones

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

RTVE solicita a la CNMC que supervise la Comisión de Investigación del Senado sobre RTVELa Corporación pide al organismo, como autoridad independiente, que active los mecanismos de cooperación previstos en el ámbito europeo

Read more »

Día clave en el juicio del 'caso Mascarillas' en el Tribunal SupremoHoy se celebra una sesión crucial en el juicio del 'caso Mascarillas' en el Tribunal Supremo, donde declararán los tres acusados: Víctor de Aldama, el exministro Ábalos y su exasesor Koldo García. Aldama, colaborador con la Fiscalía, intentará reducir su pena de 7 años, mientras Ábalos y García, en prisión preventiva, enfrentan penas de hasta 30 años. Se investigan presuntos amaños en contratos de mascarillas, comisiones y otros supuestos delitos.

Read more »

PSOE buscará amparo en el Supremo ante las acusaciones de Víctor de AldamaEl PSOE anuncia que recurrirá al Tribunal Supremo para protegerse de las acusaciones de difamación por parte del empresario Víctor de Aldama, quien ha ratificado ante el Supremo haber gestionado comisiones ilegales que beneficiaron al partido. El PSOE niega rotundamente cualquier financiación ilegal y califica a Aldama de mentiroso.

Read more »

PSOE buscará amparo del Supremo ante las declaraciones de Aldama y niega financiación ilegalEl PSOE volverá a solicitar protección del Tribunal Supremo tras las acusaciones de Víctor de Aldama en el caso Koldo, negando cualquier implicación en financiación ilegal. El partido reitera su política de tolerancia cero ante la corrupción y critica a otros partidos con historial de casos similares.

Read more »

Kevin Warsh avanza en su nombramiento para la Fed tras superar votación clave en el SenadoEl candidato de Donald Trump para la presidencia de la Reserva Federal, Kevin Warsh, ha recibido la aprobación del Comité de Banca del Senado de Estados Unidos, a pesar de las dudas iniciales y la protesta de los demócratas. El nombramiento aún debe ser ratificado por el pleno del Senado.

Read more »

Kevin Warsh supera una votación clave en el Senado para presidir la FedEl comité bancario del Senado ha votado a favor de la nominación de Kevin Warsh para presidir la Reserva Federal. Los 13 miembros del Partido Republicano han emitido un voto...

Read more »