El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó su total respaldo al posicionamiento "No a la guerra" de su homólogo español, Pedro Sánchez, durante la primera cumbre bilateral España-Brasil en Barcelona. Ambos líderes coincidieron en la necesidad de buscar soluciones pacíficas y justas a los conflictos globales, distanciándose de la retórica bélica y el extremismo.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha hecho pública este viernes su firme adhesión al mensaje de "No a la guerra" promovido por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez . En una declaración conjunta al término de la primera cumbre España-Brasil celebrada en la vibrante ciudad de Barcelona, Lula afirmó comprender "perfectamente" la postura de Sánchez, subrayando que ambos países se encuentran "en la misma trinchera".

Recordó su propia experiencia al asumir la presidencia en 2003, cuando rechazó la solicitud del entonces presidente de Estados Unidos para que Brasil participara en la guerra de Irak, declarando que la verdadera lucha de Brasil era por la construcción de una sociedad justa. Lula enfatizó que Brasil y España comparten la visión de que es factible forjar soluciones a los desafíos que les aquejan sin sucumbir a las promesas vacías del extremismo. El mandatario brasileño, visiblemente conmovido por el contexto histórico de Barcelona, lamentó la actual "carrera armamentista" global, donde mujeres y niños se han convertido en objetivos y la inteligencia artificial parece haber sustituido la ética humana. Hizo una evocadora referencia a los 90 años transcurridos desde que Barcelona se convirtió en la capital española durante una guerra civil que marcó un antes y un después en la historia de España y del mundo, calificando a España como un "laboratorio de la Segunda Guerra Mundial" y anticipando los horrores de la mayor carnicería de la historia. Lula, quien se refirió a Sánchez como un "compañero", destacó la coincidencia en la idea de que la democracia debe trascender el mero acto de votar y traducirse en beneficios tangibles para la vida de los ciudadanos. Subrayó, además, el valor de la experiencia española, afirmando que Brasil tiene "mucho que aprender" de su contraparte. La presencia de ambos presidentes en Barcelona cobra un significado especial, ya que son impulsores de tres encuentros internacionales que se desarrollarán durante el viernes y el sábado. Además de esta cumbre bilateral, se celebrará otra cita de carácter institucional titulada "En defensa de la democracia", y un foro progresista que congregará a cerca de 3.000 participantes, incluyendo a líderes de la talla de Gustavo Petro, presidente de Colombia, y Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México. La jornada pone de manifiesto un compromiso compartido por la paz, la justicia social y el fortalecimiento de los valores democráticos en un escenario global cada vez más convulso. La afinidad entre Lula y Sánchez se proyecta como un frente unido para abogar por un mundo más equitativo y pacífico, demostrando que la diplomacia y la colaboración pueden ser herramientas poderosas frente a la escalada de conflictos y la retórica belicista que amenazan la estabilidad internacional. La cumbre en Barcelona no solo ha sido un encuentro entre dos naciones, sino un pronunciamiento conjunto contra la guerra y un llamado a la acción por un futuro donde la humanidad prevalezca sobre la violencia, reafirmando la importancia de la cooperación internacional para la resolución de problemas complejos, lejos de las soluciones simplistas y destructivas que a menudo propone el extremismo. El simbolismo de la ciudad condal, testigo de conflictos pasados, sirve de telón de fondo para este renovado compromiso con la paz y la democracia, enviando un mensaje contundente a la comunidad internacional sobre la urgencia de priorizar el diálogo y la justicia sobre la confrontación. Brasil y España, de la mano, buscan consolidarse como voces influyentes en la búsqueda de un orden mundial más justo y humano, inspirado en principios de solidaridad y cooperación multilateral, demostrando que la diplomacia tiene la capacidad de tender puentes y construir un futuro más prometedor para todos. El legado de las guerras pasadas, evocado por Lula, sirve como un recordatorio sombrío de las consecuencias devastadoras de los conflictos, impulsando a ambos líderes a redoblar sus esfuerzos para evitar que la historia se repita, y a trabajar incansablemente por un mundo donde la paz sea la norma y no la excepción. La cumbre española-brasileña se erige así como un faro de esperanza en tiempos turbulentos, un testimonio del poder de la unidad y la convicción en la construcción de un futuro mejor para las próximas generaciones





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