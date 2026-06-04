Lula critica aranceles de EE.UU. y amenaza con buscar nuevos socios comerciales

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, rechazó los aranceles anunciados por Estados Unidos y dijo que su país no puede aceptar ese trato. Señaló que si no hay acuerdo, buscará otros mercados. También criticó al secretario de Estado Marco Rubio y al candidato opositor Flavio Bolsonaro.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó su descontento con el trato que su país recibe de Estados Unidos , que se prepara para imponer nuevos aranceles a productos brasileños.

Durante una reunión con su Gabinete, Lula afirmó que Brasil no puede aceptar este tratamiento y que, si no se logra un acuerdo, será necesario buscar nuevos socios comerciales. El mandatario enfatizó que su país sigue dispuesto a negociar, pero dejó claro que luchará para que Brasil no sea tratado como una república insignificante. Estas declaraciones surgen después de que el gobierno de Donald Trump anunciara aranceles adicionales como sanción por supuestas prácticas comerciales desleales.

Lula calificó las sanciones de basadas en datos equivocados y destacó que Estados Unidos no tiene déficit comercial con Brasil, sino al contrario. Insistió en que si alguien necesita imponer aranceles, sería Brasil contra Estados Unidos, y no lo opuesto. El presidente brasileño también criticó al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a quien responsabiliza de las tensiones bilaterales.

Lula recordó que hace semanas sostuvo una reunión de tres horas con Trump en la Casa Blanca, que ambos consideraron exitosa, por lo que el anuncio de los aranceles lo tomó por sorpresa. En sus declaraciones, Lula señaló que Marco Rubio no siente aprecio por América Latina ni por Brasil, y lo describió como un latinoamericano frustrado.

Asimismo, cuestionó la presentación de Rubio ante el Senado, donde afirmó que Washington ha conseguido que América Latina esté llena de aliados, mencionando como excepciones a Nicaragua, Cuba, Venezuela, Brasil y Colombia. Lula reiteró que Brasil no busca una guerra comercial, sino fortalecer su relación con Estados Unidos, pero sin aceptar imposiciones.

Además, responsabilizó al candidato opositor Flavio Bolsonaro de las tensiones, acusándolo de haber solicitado sanciones para perjudicar su candidatura. Lula consideró que pedir sanciones con el objetivo de derrotar a un candidato constituye una traición a la patria. Por su parte, Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, afirmó en redes sociales que pidió a Trump no aplicar aranceles. El presidente brasileño instó a su equipo a buscar otros mercados y socios comerciales si Estados Unidos persiste en su postura.

Dijo que Brasil es lo suficientemente grande y tiene suficiente historia como para no aceptar un trato injusto. Si Estados Unidos no quiere comprar, Brasil venderá a quien sí quiera comprar; si no quiere invertir, buscarán otros inversores. Lula también reiteró que Brasil no se quedará lamentando las diferencias con Estados Unidos, sino que actuará para proteger sus intereses.

En medio de esta crisis diplomática, el mandatario defendió la soberanía y la dignidad de Brasil, recordando que la nación sudamericana tiene una posición importante en el escenario global. La disputa comercial amenaza con afectar sectores clave como el acero y el aluminio, y podría extenderse a otros productos. Economistas advierten que una escalada arancelaria perjudicaría a ambas economías.

Mientras tanto, el gobierno brasileño evalúa represalias comerciales y busca acercamientos con otros bloques como la Unión Europea y China, que Lula elogió recientemente en el marco de los anuncios de Estados Unidos. Esta situación pone a prueba la relación entre dos de las mayores economías del continente americano, en un contexto global marcado por tensiones comerciales y realineamientos geopolíticos.

Lula concluyó su intervención reiterando su disposición al diálogo, pero dejando claro que Brasil no cederá ante presiones que considera injustas. La comunidad internacional observa con atención el desarrollo de este conflicto, que podría tener repercusiones en el comercio regional y en las alianzas estratégicas de América Latina





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