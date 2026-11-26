El consorcio de Todd Boehly adquirirá la cartera energética global de Lukoil mediante canje de acciones, asegurando la propiedad occidental bajo supervisión de la DFC.

El multimillonario estadounidense Todd Boehly está liderando un consorcio diseñado para adquirir la extensa cartera de activos energéticos internacionales propiedad de Lukoil, identificada como el segundo mayor productor de petróleo de Rusia. Este movimiento estratégico fue anunciado formalmente el miércoles por Eldridge, la firma de inversión controlada por Boehly, lo que marca un cambio significativo en la estructura de propiedad de uno de los gigantes petroleros rusos.

Operación con la DFC y estructura financiera

La Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC) se ha integrado como socia en este consorcio para comprar las operaciones internacionales de Lukoil a su matriz rusa, entidad que ya se encuentra sancionada por la propia DFC. Aunque no se reveló el precio exacto de la venta, Eldridge declaró que el acuerdo permitirá al Gobierno de Estados Unidos obtener una participación accionaria directa en Lukoil a través de su corporación financiera.

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La transacción se estructurará mediante un canje de acciones, en el cual las participaciones restringidas de la empresa matriz de Lukoil y de otras compañías rusas se intercambiarán por acciones de Lukoil International. Esta mecánica financiera evita cualquier pago directo en efectivo a Rusia en el marco de la transacción, según confirmó la firma de inversión de Boehly.

Alcance global y socios del consorcio

Las operaciones de exploración y producción de Lukoil abarcan actualmente once países y producen alrededor de 350.000 barriles de petróleo equivalente al día. La cartera de activos incluye yacimientos de petróleo y gas, tres refinerías ubicadas en Europa, aproximadamente 2.000 estaciones de servicio en 16 países de Europa, Norteamérica y Asia Central, además de un negocio de comercio internacional activo.

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Además de Eldridge y la DFC, el consorcio inversor incluye a Catena Investment Holding, con sede en los Emiratos Árabes Unidos, y al banco de inversión estadounidense Xtellus Partners. Este acuerdo demuestra que la propiedad global de estos activos energéticos cruciales permanecerá bajo control estadounidense y de sus aliados internacionales, tal como lo menciona el comunicado oficial de Eldridge.

Sanciones y reducción de influencia rusa

Petras Katinas, investigador del Royal United Services Institute (RUSI) en Londres, argumentó que el acuerdo demuestra la eficacia de las sanciones occidentales al obligar a una de las mayores petroleras rusas a renunciar a activos acumulados durante décadas. Transferir refinerías y estaciones de servicio a propietarios no rusos reducirá la influencia comercial de Moscú sobre infraestructuras energéticas clave.

Katinas señaló además que esta operación eliminará una fuente de ingresos futuros para Lukoil, cumpliendo así con el objetivo del Departamento del Tesoro de presionar a Moscú para que ponga fin a la guerra en Ucrania. La venta de los activos internacionales fue iniciada por Lukoil hace más de un año tras ser sancionada por el Departamento del Tesoro.

Historial de intentos y aprobación pendiente

El proceso de venta ha sido largo y turbulento, con múltiples intentos frustrados de adquisición. El año pasado, el grupo Centalion (anteriormente Gunvor Group) presentó una oferta que no prosperó al no obtener la aprobación del Tesoro de EE.UU., y en enero, la firma de capital privado Carlyle acordó comprar los activos excluyendo Kazajistán, pero ese trato también fracasó este año.

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La transacción actual está sujeta a la aprobación condicional de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Representa una inversión inusual para Boehly, cuya firma Eldridge administra más de US$ 75.000 millones y se centra principalmente en deportes, entretenimiento y bienes raíces, siendo copropietario de equipos como los Dodgers de Los Ángeles.