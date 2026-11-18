Descubre cómo la familia Sartorius, liderada por Luis y Bárbara, mantiene la unidad familiar en su finca de Cáceres, integrando a sus hijos y valores en la vida diaria.

Luis Sartorius y Bárbara Pérez Manzarbeitia presentan a su gran familia, compuesta por seis miembros que se apoyan mutuamente y organizan actividades constantes. La pareja, conocida como los marqueses de Mariño, destaca por su sólida unión y la integración de sus cuatro hijos en un entorno familiar estrecho.

La Dinámica Familiar de Luis Sartorius y Bárbara

La familia reside frecuentemente en la finca de casi 300 hectáreas situada en Peraleda de la Mata, Cáceres, ubicada a poco más de dos horas de Madrid. Esta propiedad pertenece a la princesa Nora de Liechtenstein, descrita por Luis como una segunda madre, pero se ha convertido en la casa de todos los miembros del clan. El núcleo familiar está formado por la pareja y sus hijos: Emiliano, de 23 años; Barbi, de 19; Vicente, de 15; e Isabel, de 14 años. Los dos mayores nacieron del primer matrimonio de Bárbara, pero han crecido como hermanos en armonía con los menores.

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El Papel de Bárbara Pérez Manzarbeitia en el Hogar

Bárbara Pérez Manzarbeitia es reconocida como la figura organizativa clave en el hogar, con Luis actuando como su brazo ejecutor para mantener el orden. Ambos destacan por su capacidad para disfrutar de las pequeñas cosas, como las meriendas en familia, hacer los recados juntos y echarse una partida de cartas. La disciplina y la estructura del hogar han sido fundamentales para que la familia funcione correctamente, permitiendo que Bárbara también disfrute de su propio espacio para ir al gimnasio o quedar con amigos.

Relación y Valores de los Marqueses de Mariño

La relación entre Luis Sartorius y Bárbara Pérez Manzarbeitia ha evolucionado desde las dudas iniciales hasta una profunda certeza de querer seguir juntos. Aunque reconocen que discuten frecuentemente, casi siempre por tonterías, la marquesa afirma tener poco rencor y ser la primera en dar pasos para hacer las paces. Luis, por su parte, valora la ilusión con la que Bárbara se levanta cada día y su capacidad para cuidar a toda la familia. Comparten el objetivo de transmitir a sus hijos la importancia de la familia y el sentido del humor.

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El Entorno Rural de la Finca en Cáceres

La finca en Peraleda de la Mata, Cáceres, es un lugar esencial donde los hijos han crecido rodeados de los amigos de sus padres, a quienes consideran como tíos. Este entorno rural, a poco más de dos horas de Madrid, les permite fortalecer los lazos familiares y enfrentar las pérdidas y preocupaciones con la convicción de que la familia es el mejor refugio. Los padres mantienen una firma convicción de que envejecerán juntos, reforzando los valores de apoyo mutuo y unidad en este espacio compartido.

Proyección a Futuro de la Familia Sartorius

Con los cambios y nuevos proyectos profesionales que este otoño han traído a Luis Sartorius y Bárbara Pérez Manzarbeitia, afrontan esta etapa ilusionados. La familia sigue compartiendo actividades cotidianas, como ir a la compra los lunes y salir en moto, manteniendo una rutina que fortalece su vínculo. La certeza de que en el clan Sartorius, cuando uno necesita ayuda, los demás están ahí, define su presente y futuro en su hogar de Cáceres.