Luis Rodríguez es nombrado nuevo director de la Autoridad Portuaria de Alicante y se aprueba una planta de hidrógeno verde

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Alicante ha ratificado el nombramiento de Luis Rodríguez como nuevo director, un ingeniero con amplia experiencia en proyectos portuarios estratégicos. Simultáneamente, se ha concedido por 30 años la construcción de una planta de hidrógeno verde en el muelle 19, con una inversión de 5 millones de euros, para promover la descarbonización y nuevas oportunidades en el sector marítimo.

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Alicante ha ratificado esta mañana el nombramiento de Luis Rodríguez , Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, como nuevo director de la institución.

El nuevo directivo cuenta con más de 15 años de experiencia en el ámbito portuario, especializándose en planificación estratégica, gestión del dominio público y desarrollo de grandes infraestructuras. Su trayectoria incluye su último cargo como jefe de Dominio Público de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), donde lideró la planificación portuaria, la gestión concesional y la coordinación de proyectos estratégicos, prestando apoyo directo a la presidencia en decisiones clave.

Entre los proyectos destacados en los que ha participado se encuentran la ampliación de la dársena de Escombreras del Puerto de Cartagena y sus accesos ferroviarios, así como la dirección de la Ampliación Norte del Puerto de Valencia, coordinando inversiones superiores a 1.000 millones de euros, lo que le ha consolidado como un referente en la gestión y ejecución de infraestructuras portuarias estratégicas. Desde la Autoridad Portuaria de Alicante resaltan que su perfil combina visión estratégica, liderazgo de organizaciones complejas y experiencia en la integración de intereses públicos y privados.

El relevo se produce en un momento clave para la infraestructura alicantina, que busca acelerar su transformación y consolidar una hoja de ruta ya definida. El nuevo director tendrá la misión de dar continuidad a una estrategia centrada en la competitividad logística, la conexión ferroviaria y la modernización del recinto portuario, con el objetivo de reforzar el papel del puerto de Alicante en el sistema portuario español y dejar de ser un actor secundario en el tráfico de mercancías.

En otra decisión adoptada en la misma sesión, el Consejo de Administración ha aprobado la concesión por 30 años para la construcción y explotación de una planta de producción de hidrógeno verde, con una inversión de 5 millones de euros. La instalación se ubicará en una superficie aproximada de 500 metros cuadrados en el extremo sur del muelle 19. Su objetivo principal será la producción, almacenamiento y distribución de hidrógeno verde obtenido mediante electrólisis del agua utilizando energía renovable.

Este enfoque permitirá generar un combustible limpio, sin emisiones directas, destinado tanto al consumo interno del puerto como a su comercialización en el entorno logístico e industrial. El proyecto se desarrollará en tres etapas progresivas. En la primera fase, la concesionaria instalará un electrolizador de aproximadamente un megavatio, una planta solar fotovoltaica y sistemas básicos de almacenamiento y suministro. La producción se destinará principalmente a usos portuarios, como maquinaria, vehículos pesados y primeras aplicaciones logísticas.

En las fases siguientes se incorporarán nuevas fuentes renovables, como la energía eólica, así como sistemas de almacenamiento más avanzados, contemplando el suministro de hidrógeno a barcos, una de las grandes oportunidades emergentes del sector marítimo. La introducción del hidrógeno supondrá un importante impacto en el funcionamiento del puerto gracias a la reducción de emisiones en maquinaria, transporte y operaciones logísticas, mediante la sustitución progresiva de combustibles fósiles





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