Luis Merlo aborda la llegada de 'La que se avecina' a Amazon Prime Video y el estreno en Telecinco, destacando la evolución de los personajes y su postura política antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.

La actriz y actor Luis Merlo, conocido por su interpretación del controvertido Bruno Quiroga en la exitosa sitcom de Telecinco 'La que se avecina', ha ofrecido una perspectiva profunda sobre el estado actual de la serie y su estrategia de lanzamiento multiplataforma. Merlo reivindica la apuesta histórica de Telecinco por mantener esta ficción como un referente cultural, al mismo tiempo que aclara su postura sobre la neutralidad política en el entorno laboral. Esta reflexión se produce en un contexto sensible, a las vísperas de las elecciones generales programadas para el 29 de noviembre.

La estrategia de Telecinco y Amazon Prime Video

La temporada 15 de 'La que se avecina' en Telecinco representa una situación singular en el panorama audiovisual español, marcando una 'doble presentación' para los espectadores. Merlo explica que esta estrategia de omnipresencia, con contenido disponible simultáneamente en la parrilla de Telecinco los martes y en la plataforma de Amazon Prime Video, es una suerte maravillosa que no debe criticarse. La cadena ha creído en la serie con una singularidad que le ha permitido evolucionar desde su estreno, consolidándose como la dueña indiscutible de la televisión de humor en España.

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El actor destaca que la ubicación en la parrilla no es un detalle menor, sino una muestra de la confianza de la cadena en el formato. Aunque la serie ha cambiado de emisoras y plataformas, la esencia de la comunidad de propietarios sigue siendo la misma, aunque los tiempos y las necesidades de los espectadores han dictado cambios en la narrativa. Merlo se refiere a esta evolución como parte de la 'neurosis artística', aceptando que la ficción debe adaptarse para seguir conectando con una audiencia diversa que exige frescura.

Evolución de personajes y nostalgia artística

En esta nueva etapa, el personaje de Bruno Quiroga mantiene su naturaleza histérica y dramática, pero ahora tiene la oportunidad de interactuar con nuevos colegas como Sergio Arias, mientras reaviva viejas conexiones. Merlo recuerda con emoción el reencuentro con Adrià Collado, con quien compartió 90 capítulos en un tiempo récord durante la época de 'Aquí no hay quien viva'. Este reencuentro, casi 20 años después, incluye un pequeño homenaje que resuena con la nostalgia de los espectadores, un sentimiento que Merlo considera bonito pero del que advierte no dejarse llevar excesivamente, especialmente a sus 60 años.

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La dinámica entre los personajes ha evolucionado para reflejar mejor la sociedad actual. Merlo señala que, aunque la esencia es la misma, la serie debe acercarse más a cómo es la sociedad de nuestros días. En la temporada 17, ya disponible en Amazon Prime Video, se aprecia un acercamiento sentimental entre personajes que revive historias icónicas, como la relación entre Mauri y Fernando. Esta evolución incluye una representación más profunda de la comunidad LGTBIQ+, un colectivo del que Merlo forma parte y defiende, considerándolo un logro maravilloso en la televisión.

Neutralidad política y respuesta a la crítica

Ante la pregunta sobre la división de la audiencia, donde algunos aplauden cada episodio mientras otros perciben estancamiento, Merlo afirma que la esencia permanece intacta. Argumenta que repetir lo mismo que se hacía en la temporada 9, cuando él se incorporó, sería un gran disgusto. La serie debe moverse para no estancarse, y Merlo ve como algo positivo que los personajes mantengan su núcleo pero muestren nuevas facetas, como el amor crepuscular o la convivencia renovada entre actores que ahora tienen más los pies en la tierra.

Respecto a su silencio público, Merlo justifica su decisión de no hablar de política en vísperas de las elecciones generales del 29 de noviembre, citando su derecho a callar. Explica que ha sido descalificado por ideas que solo representarían una pequeña parte de su identidad, lo que le ha llevado a priorizar su rol como artista. Esta postura de neutralidad en el escenario profesional contrasta con la apertura de un expediente por parte de la Junta Electoral contra Silvia Intxaurrondo tras una denuncia de Vox, marcando un ambiente electoral tenso que Merlo prefiere no mezclar con su trabajo actoral.

Impacto cultural y futuro de la serie

El legado de 'La que se avecina' sigue siendo imponente, con una base de fans que sigue disfrutando de la convivencia entre personajes complejos. Merlo destaca que, aunque los actores y directores no tienen la razón absoluta, el tiempo es el único juez definitivo. La serie ha logrado mantenerse relevante al combinar la nostalgia de sus inicios con una narrativa que responde a las inquietudes contemporáneas. Esto incluye tramas que abordan la madurez amorosa y las dinámicas familiares modernas, asegurando que la ficción siga siendo un espejo de la realidad española.

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La presencia en Amazon Prime Video ha permitido explorar tonos más íntimos y emocionales, como la intensidad del rodaje en Almería mencionado por el actor, donde los personajes dejan de serlo para convertirse en seres humanos con vulnerabilidad. Esta profundidad añade una capa adicional al humor habitual, atrayendo a una audiencia que busca más que simples chistes. La combinación de Telecinco para el acceso masivo y Prime Video para el detalle narrativo crea un ecosistema robusto para la producción, garantizando que la serie continúe siendo un pilar en la televisión española en los próximos años.