Luis Melgar publica "La noche cae sobre Shanghái", una novela de espionaje ambientada en la Shanghai de los años 30

El diplomático español Luis Melgar lanza su nueva novela histórica de espionaje, "La noche cae sobre Shanghái", que explora una conspiración para financiar la Guerra Civil española en el contexto de la Shanghai colonial de los años treinta, mezclando personajes reales y ficticios y ofreciendo una reflexión sobre los paralelismos entre la política de la época y el mundo actual.

El diplomático español Luis Melgar , actualmente asignado en Pekín y autor de una veintena de obras literarias, lanza su última novela histórica de espionaje, "La noche cae sobre Shanghái", editada por Plaza & Janés.

La trama se sitúa en la Shanghai de los años treinta, una metrópolis dividida en concesiones extranjeras que, bajo la etiqueta de "Perla de Oriente", combinaba modernidad, cosmopolitismo y una alarmante impunidad debida a la extraterritorialidad de los poderes coloniales. En este escenario, una conspiración internacional busca financiar el alzamiento que desencadenaría la Guerra Civil española en 1936, mientras la ciudad se prepara para la inminente ocupación japonesa.

El relato arranca con el asesinato del príncipe Volkov, un exiliado ruso de origen blanco, durante la fiesta de San Juan celebrada en el consulado español de Shanghai en 1935. El crimen es presenciado por tres protagonistas: Isabel de la Cruz, periodista hispanofilipina; Miguel Roxas, heredero del imperio cervecero San Miguel en Filipinas; y Asier Ormaetxe, un pelotaísta vasco que huye de Guernica tras ser descubierto como homosexual, un hecho estigmatizado en la época.

A medida que investigan el homicidio, se ven atrapados en una red de intrigas que mezcla la expansión del fascismo y del comunismo, la intervención militar japonesa y un plan para canalizar fondos hacia el golpe de Franco. Entre los personajes históricos que aparecen están Andrés Soriano Roxas, fundador de la Falange en Filipinas, y Teodoro Jáuregui, empresario que introdujo la pelota vasca en Shanghai y simpatizante del franquismo.

Melgar, nacido en Madrid en 1980, combina su carrera diplomática con la escritura, habiendo publicado libros inspirados en sus destinos en Guinea Ecuatorial ("Los blancos estáis locos", 2016), Venezuela ("La cigüeña vino de Miami", 2018) y Egipto (una trilogía entre 2020 y 2024). La idea de la nueva novela surgió tras asistir a una fiesta de fin de año en Shanghai con temática de los felices años veinte, lo que le permitió montar un rompecabezas ficticio con piezas reales.

El autor recorre lugares emblemáticos de la ciudad-el Club Paramount, el auditorio de pelota vasca, el "Blood Alley" de fumaderos de opio y burdeles, y el restaurante Sevilla-para situar la acción. Más allá de la ficción, Melgar reflexiona sobre los paralelismos entre la Shanghai de los treinta y el mundo actual. Señala que, al igual que en la década de 1930, hoy el planeta se polariza entre dos grandes potencias-Estados Unidos y China-con modelos políticos y económicos opuestos.

Según el diplomático, la pandemia de Covid‑19 y la posterior re‑apertura de China a Occidente han intensificado la rivalidad, creando una zona de incertidumbre comparable a la explosiva atmósfera que precedió a la Segunda Guerra Mundial. Con "La noche cae sobre Shanghái" pretende ofrecer una lectura que, mientras entretiene, sirva como espejo de los peligros de los totalitarismos y la fragilidad de la democracia en tiempos convulsos.

La novela está disponible en formato papel y digital, y Melgar la presenta en una gira de promoción que iniciará en Madrid antes de continuar por ciudades europeas clave. Los lectores podrán adentrarse en una Shanghai oscura y fascinante, donde los destinos de personajes ficticios y reales se entrelazan para revelar una historia de poder, traición y resistencia que resuena con los desafíos contemporáneos





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