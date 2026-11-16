Luis Lorenzo y Aránzazu Suárez condenados por el encierro de Isabel

La Audiencia de Madrid condena a Luis Lorenzo y Aránzazu Suárez por el delito de detención ilegal y trato degradante de la anciana Isabel, quien falleció tras ser aislada.

La Audiencia Nacional ha dictado sentencia condenando al actor Luis Lorenzo a cinco años y tres meses de prisión y a su pareja, Aránzazu Suárez, a nueve años de cárcel. La resolución judicial establece que ambos aislaron a una anciana de 85 años, conocida como Isabel, sometiéndola a un trato degradante y anulando su libertad de movimiento hasta su fallecimiento.

Detalles de la condena penal

La sentencia detalla las penas específicas impuestas a cada acusado por los delitos cometidos. Luis Lorenzo recibe cuatro años por detención ilegal y 15 meses por el delito de trato degradante. Por su parte, Aránzazu Suárez es condenada a cuatro años por detención ilegal, tres años y medio por estafa agravada, y año y medio por un delito contra la integridad moral.

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El tribunal absuelve a Aránzazu Suárez de los cargos de maltrato habitual y de administración desleal continuada. Asimismo, Luis Lorenzo queda absuelto de los delitos de maltrato habitual, estafa agravada y administración desleal. La resolución también deja sin pena a Ana Elizabeth V., la cuidadora de Isabel, quien fue absuelta de todos los delitos por los que estaba acusada.

El aislamiento en Madrid desde 2021

Los hechos probados sitúan el inicio de la tragedia el 10 de marzo de 2021, cuando Aránzazu y Luis acudieron al domicilio de Isabel en Grado (Asturias). La mujer creía que se trataba de una estancia temporal como en ocasiones anteriores, pero permaneció en Madrid hasta su fallecimiento, alejada de su entorno familiar.

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El tribunal determina que los acusados aislaron e incomunicaron a Isabel de sus hermanos, cuñadas, sobrinas y amigos. Dificultaron sus contactos telefónicos y evitaron su regreso a Asturias, aunque este era el deseo explícito de la anciana. La mujer, que anteriormente llevaba una vida autónoma, perdió progresivamente movilidad y facultades cognitivas hasta quedar en una situación de gran dependencia.

Maltrato físico y negligencias documentadas

Durante su estancia, los acusados dificultaron los contactos telefónicos con sus familiares en Asturias e impidieron que utilizara los cuartos de baño de la vivienda, obligándola a bajar a los aseos comunes del garaje. La sentencia acredita que no recibió la atención adecuada, que no se le administraba correctamente la medicación prescrita y que dormía en una cama inadecuada para sus necesidades.

Un episodio destacado ocurre el 17 de abril de 2021, cuando los acusados acudieron al parque temático Warner para celebrar un cumpleaños, dejando a Isabel sola en un restaurante de Rivas-Vaciamadrid desde las 13:00 hasta las 21:00 horas. Lo hicieron desoyendo las llamadas de los trabajadores y de la Policía Municipal, a pesar de conocer las limitaciones cognitivas de la víctima.

Fraude notarial y privación de libertad

El 7 de mayo de 2021, tras el ingreso de Isabel en el Hospital Ramón y Cajal, Aránzazu Suárez la acompañó a una notaría de Madrid. Allí, la anciana otorgó un nuevo testamento a favor de la acusada, revocando el anterior y legándole la vivienda en Grado y las cantidades bancarias.

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La Audiencia declara que Isabel carecía de libertad de testar y del conocimiento suficiente para otorgar válidamente esa disposición. La falta de atención y las restricciones impuestas permiten al tribunal concluir que se configuró una privación de libertad. Los magistrados señalan que nunca se organizó de nuevo el regreso de Isabel a Asturias, lo que resulta coherente con la voluntad de mantenerla en Madrid.