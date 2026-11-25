Luis Figo ataca a Gabriel Rufián en redes sociales, criticando su salario de 140.000 euros y aconsejándole abandonar la política durante las elecciones del 29N.

El exfutbolista del Real Madrid y FC Barcelona Luis Figo ha lanzado un ataque directo contra Gabriel Rufián en las redes sociales, cuestionando su permanencia en la política y su remuneración económica. Figo afirmó que Rufián tiene miedo de perder sus 140.000 euros y le instó a dejar el cargo inmediatamente. Esta disputa pública refleja la tensión creciente entre figuras deportivas y políticas en el debate electoral actual.

La disputa pública por las redes sociales

Luis Figo, conocido por sus opiniones políticas a menudo controvertidas, no ha dudado en expresar su descontento hacia el portavoz de ERC. El exjugador portugués utilizó su plataforma para enviar un mensaje claro y contundente, dirigido específicamente a Gabriel Rufián. En su publicación, Figo señaló que el político está aterrorizado por la posibilidad de perder un salario anual de 140.000 euros. Este comentario ha generado gran repercusión en la opinión pública española.

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Figo añadió que a Rufián ni siquiera lo votarían sus propios familiares, lo que subraya la severidad de su crítica. La frase "vete ya, predicador" se convirtió en el centro de la controversia. El exfutbolista aprovechó el momento para cuestionar la legitimidad de Rufián como representante político. Su intervención marca el último enfrentamiento en una serie de reproches mutuos.

Origen del conflicto electoral

El origen de esta tensa interacción se remonta a las declaraciones de Gabriel Rufián sobre la concentración del voto de izquierdas. Rufián había publicado un vídeo en el que defendía su postura frente a un posible gobierno formado por el PP y Vox. En dicho material, Rufián planteaba preguntas retóricas sobre quién enfrentaría mejor al fascismo si este llegara al poder. Sostuvo que él mismo sería la mejor opción para presionar al PSOE en Moncloa.

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Rufián expresó su plena conciencia de los desafíos políticos que vienen y afirmó que se dejarían todo para evitar su llegada. Esta posición fue recibida con escepticismo por parte de Luis Figo, quien ve en estas declaraciones una justificación económica. El exfutbolista interpretó que la retórica de Rufián estaba motivada principalmente por el miedo a perder su sueldo. Esta percepción llevó a Figo a intervenir directamente en el debate público.

Escalada con inteligencia artificial

Luis Figo no se detuvo en el comentario textual y elevó la tensión visual de su protesta. Generó una imagen utilizando inteligencia artificial que mostraba a Gabriel Rufián susurrando al oído de otra persona. El fondo de la imagen incluía una fotografía de un accidente ferroviario, añadiendo un componente gráfico alarmante a su mensaje. Esta creación digital busca simbolizar, según la interpretación de Figo, una señal de peligro o colapso.

La referencia en el texto "predicador" también alude a un episodio histórico del fútbol español. Figo utilizó el término que la afición del Barcelona le lanzó durante un clásico contra el Real Madrid en el Camp Nou. En aquel momento, Figo se disponía a lanzar un saque de esquina, lo que generó gran hostilidad por parte de los aficionados culés. Al revivir este calificativo, Figo conecta la crítica política con su pasado deportivo.

Impacto en el contexto electoral 29N

Este intercambio ocurre en la recta final de la campaña electoral para las elecciones generales del 29N. Los analistas y comentaristas están observando de cerca cómo estas figuras públicas influyen en la narrativa política. Mientras Rufián defiende su rol en la izquierda, Figo representa una voz crítica desde fuera de las instituciones tradicionales. Su intervención destaca la polarización y los debates sobre la remuneración de los políticos.

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La mención específica de los 140.000 euros ha resonado con una ciudadanía preocupada por la desigualdad económica. Figo aprovecha esta sensibilidad para cuestionar la ética y la motivación de los políticos activos. La respuesta de Rufián o la reacción institucional no se ha detallado en este momento. Sin embargo, el incidente ya ha fijado la atención en la discusión sobre los sueldos públicos. La campaña del 29N continúa con estos enfrentamientos como telón de fondo.