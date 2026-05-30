El entrenador del Paris Saint-Germain ha ganado la Champions League con un equipo que juega de manera valiente y sin planificar las tandas de penaltis. Se mencionan otros temas como la gresca entre el PP y el PNV y la presentación de la Flotilla ante la Corte Penal Internacional.

El entrenador del Paris Saint-Germain , Luis Enrique , ha ganado la Champions League por segundo año consecutivo con un equipo que juega de manera valiente y sin planificar las tandas de penaltis.

En una entrevista, el asturiano reveló que no planifica las tandas de penaltis y que se las deja a sus jugadores para que se organicen según deseen. Los datos demuestran la efectividad de esta estrategia, ya que Luis Enrique ha ganado todas las tandas de penaltis que ha disputado con el PSG.

Además, se mencionan otros temas como la gresca entre el PP y el PNV, el 'manual de instrucciones' de Leire Díez y la presentación de la Flotilla ante la Corte Penal Internacional





sextaNoticias / 🏆 21. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Luis Enrique Paris Saint-Germain Champions League PP PNV Leire Díez Flotilla Corte Penal Internacional

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Arsenal: horario y dónde ver la final de la Champions League por TVAmbos equipos se miden en una final inédita y con dos entrenadores españoles en los banquillos

Read more »

Arsenal y PSG se enfrentarán en la final de la Champions League 2025/2026El Arsenal de Inglaterra y el Paris Saint-Germain de Francia se enfrentarán en la final de la Champions League 2025/2026, en una final que promete ser emocionante y con estilos opuestos.

Read more »

Luis Enrique y Arteta se la juegan en el último encuentro de la máxima competición continentalEl entrenador Luis Enrique y su rival Arteta se enfrentarán en el último encuentro de la máxima competición continental, siendo la tercera oportunidad para el asturiano y la primera para el vasco y el club británico, mientras que el encuentro se vio marcado por varios intentos fallidos de gol por parte de ambos equipos.

Read more »

Luis Enrique es histórico: el PSG gana la Champions al Arsenal en penaltisEl entrenador español Luis Enrique ha conquistado la tercera Champions de su carrera venciendo al Arsenal en penaltis en una final agónica

Read more »