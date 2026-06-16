Luis de la Fuente: 'Este equipo es fiable sí o sí, no hay que preocuparse por el empate'

El seleccionador nacional de la selección española, Luis de la Fuente, habló sobre el empate sin goles ante Cabo Verde en el Mercedes-Benz Stadium. Aseguró que su equipo es 'fiable sí o sí' y que la derrota no es un problema, sino una oportunidad para mejorar.

La actual campeona del mundo, que lleva más de dos años sin perder un partido, dejó una imagen gris en el Mercedes-Benz Stadium, un empate sin goles que no parece preocupar al entrenador riojano.

Luis de la Fuente aseguró que su equipo es 'fiable sí o sí' y que la derrota no es un problema, sino una oportunidad para mejorar. El seleccionador nacional recordó que su equipo ha acumulado 32 partidos sin conocer la derrota y que ha ganado la Eurocopa de Alemania de forma brillante.

'Si tengo dudas, hoy o esta mañana les pondré a los jugadores ese 'numerito' mágico del 32', aseguró. El entrenador riojano también ensalzó a Cabo Verde y recordó que 'todo este tipo de competiciones son de una igualdad y una dificultad en extrema'.

'Los equipos tienen características diferentes, con sus limitaciones, hacen bien lo que hacen. Cabo Verde era claramente inferior al nuestro, pero hizo muy bien las cosas que tenía que hacer y ha defendido muy bien', remarcó Luis de la Fuente. El técnico de Haro admitió que puede existir la 'sensación de bajonazo', pero que en el vestuario la mentalidad no es esa.

'Sabemos la dificultad que iba a tener ese encuentro con un equipo con un bloque bajísimo y además con una condición física muy importante que iba a generar problemas, aún así hemos tenido suficientes ocasiones de gol, pero nos ha faltado frescura y un poco finura', reconoció Luis de la Fuente. El seleccionador nacional también recordó que el fútbol es 'así de complicado y complejo a veces, que haces mucho, pero a veces no te da ni para ganar'.

'Todos tenemos que mejorar, yo el primero, pero estamos convencidos de que no estamos aquí de gratis, estamos aquí como campeones de Europa, que no se olvide nadie tampoco', recordó el riojano. Luis de la Fuente también habló sobre la ausencia de jugadores importantes, como Lamine Yamal y Nico Williams, y aseguró que 'cuando estén en el próximo partido seguirán creciendo las alternativas y las posibilidades'.

'Lo que hay que hacer es coger ese tono, ese toque decisivo en esta competición. Lo iremos adquiriendo. No tengo ninguna duda', concluyó Luis de la Fuente





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