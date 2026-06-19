Luis de la Fuente defiende a Rodri y asegura que España "no necesita un golpe" tras el empate ante Cabo Verde

El seleccionador español, Luis de la Fuente, rechazó las críticas tras el debut en el Mundial 2026, calificó de "altamente insultante" cuestionar a Rodri y afirmó que su equipo joven está en constante mejora. De la Fuente analizó los aspectos a corregir y adelantó cambios para el duelo contra Arabia Saudí.

El seleccionador nacional de España, Luis de la Fuente, concedió una entrevista desde Chattanooga al programa El Partidazo de la Cadena Cope, en la que salió en defensa de su equipo y de sus jugadores frente a las críticas surgidas tras el empate en el debut del Mundial 2026 contra Cabo Verde .

De la Fuente destacó que el equipo español es joven y está en constante mejora, por lo que no necesita un "golpe" para reactivarse.

"Siempre hemos dicho: 'hay que mejorar'. Somos un equipo en mejora constante, somos un equipo joven y el margen de mejor es incalculable", afirmó. Respecto a las voces que señalan que Rodri ralentiza el juego, el técnico riojano fue contundente: "Me parece altamente insultante que se diga eso del mejor jugador del mundo. Rodrigo es el mejor jugador del mundo, incluso estando al 50%, es mucho mejor que la mayoría de mediocentros del mundo.

Es un faro para nosotros". El seleccionador reconoció que se mantiene al margen de la crítica mediática y de redes sociales porque le perjudica, pero subrayó que su enfoque siempre es positivo.

"Hace tiempo que me di cuenta que la crítica me hace daño. No quiero faltar al respeto a nadie, pero a mí me viene mejor así. Estoy tranquilo, libre. Solo trabajamos en positivo", declaró.

Sobre el análisis del partido ante Cabo Verde, admitió que faltó finura, ritmo y frescura, pero aseguró que el equipo no se confía y que contra Arabia Saudí se verá a otra Selección.

"El fútbol no es todo explicable. Primer partido, pero este equipo no se confía. El próximo partido, que va a ser muy parecido, lo manejaremos de otra manera", indicó.

Además, explicó que no se trataba de meter más gente arriba y habló del estado físico de Lamine Yamal y Nico Williams, que irán incrementsando minutos.

"Lamine no está para 90 minutos, pero depende de los ritmos. No arriesgamos a nadie", apuntó.

Finalmente, recordó el caso de Dani Olmo en la EURO, quien pudo quedarse en casa por lesión pero luego fue clave, para ilustrar que los jugadores pueden surgir en momentos decisivos. "Cuando pase, seguro que no me dirán nada", concluyó





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