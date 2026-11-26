Luis de Guindos tomará la dirección del Banco Central Europeo en diciembre tras un consenso europeo que supera a Klaas Knot. Conoce los detalles del nombramiento.

El español Luis de Guindos asumirá oficialmente la presidencia del Banco Central Europeo en diciembre del presente año, confirmando un acuerdo político alcanzado entre las instituciones de la Unión Europea. Esta designación cierra el proceso para cubrir los tres puestos directivos que quedan vacantes en la máxima cúpula de la institución financiera comunitaria durante los próximos meses.

Consolidación del consenso europeo

El gobierno de los Países Bajos ha confirmado su apoyo al consenso general que sitúa al economista español al frente de la entidad reguladora de la moneda única. Esta postura se alinea con la posición adoptada por las principales autoridades europeas, quienes han facilitado la llegada de de Guindos a la presidencia por encima de otros candidatos. Fuentes europeas han informado a Europa Press sobre esta unanimidad diplomática que garantiza la estabilidad en el liderazgo monetario.

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Detalles del nombramiento formal

De Guindos se ha impuesto en la carrera por el puesto al neerlandés Klaas Knot, quien era su principal contendiente para liderar el banco central. El actual director general del Banco de Pagos Internacionales desde julio de 2025, asumirá la máxima responsabilidad técnica y política de la institución en Euroopa. Este paso marca un hito importante para la trayectoria profesional del economista, que ahora dirigirá una de las instituciones económicas más poderosas del mundo.

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Tramitación administrativa final

La estructura institucional ya ha iniciado los pasos procedimentales necesarios para dar validez completa a esta decisión política. Se pondrá en marcha la tramitación formal del nombramiento, un proceso burocrático esencial que debe cumplirse antes de la toma de posesión. La fecha límite para completar estos trámites está fijada para la cumbre europea que se celebrará en diciembre, momento en el que se oficializarán todos los nombramientos de la nueva cúpula directiva.