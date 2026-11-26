Luis de Guindos defiende la solidez bancaria europea frente a la fragmentación política, mientras Gonzalo Gortázar de CaixaBank advierte sobre la excesiva regulación y la volatilidad tecnológica en el sector financiero.

Luis de Guindos, exvicepresidente del Banco Central Europeo y exministro de Economía, ha emitido un diagnóstico complejo sobre el futuro de la integración europea durante su intervención en el XXV congreso de CEDE. Aunque Guindos destaca la robustez actual del sistema financiero del viejo continente, ha advertido sobre los riesgos geopolíticos que amenazan la unidad comunitaria.

Salud Bancaria Europea y Fragmentación Política

Luis de Guindos ha señalado explícitamente que los bancos europeos gozan de una situación financiera superior a la de sus contrapartes estadounidenses, respaldada por niveles de capital, liquidez y rentabilidad significativamente más altos que hace diez o quince años. Sin embargo, este optimismo técnico se ve ensombrecido por su preocupación ante la llamada fragmentación política dentro de la Unión Europea, un fenómeno que atribuye a la creciente influencia de partidos radicales tanto de izquierda como de derecha.

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Según el analista, estas formaciones políticas proponen activamente revertir los avances integrados que se han conseguido históricamente en el bloque. A pesar de este panorama de divisiones ideológicas y propuestas regresivas, Luis de Guindos ha manifestado una confianza fundamental en la resiliencia institucional, vaticinando que Europa siempre acaba tomando la decisión correcta para superar las crisis temporales.

Impulso a la Jurisdicción Bancaria Única

Para contrarrestar la inestabilidad y fortalecer el mercado único, Luis de Guindos ha defendido como un paso vital avanzar hacia una jurisdicción única bancaria que unifique las normas vigentes. Ha argumentado que es muy difícil alcanzar una unión bancaria efectiva sin la existencia de un fondo de depósitos común que proteja a los ahorradores en toda la zona euro.

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El exvicepresidente del BCE ha detallado que la disparidad normativa actual sigue siendo un obstáculo majeur, ya que las reglas sobre insolvencia y los impuestos sobre el ahorro varían considerablemente de un país a otro. Además, ha subrayado la ausencia de un supervisor único en los mercados de capitales, lo que dificulta la cohesión financiera y la capacidad de respuesta ante shocks económicos externos.

Vivienda, Productividad y Exceso Regulatorio

En el análisis macroeconómico de España, Luis de Guindos ha desglosado el crecimiento del Producto Interior Brigo, indicando que dos tercios del aumento actual provienen del incremento poblacional, mientras que solo un tercio se debe a la mejora de la productividad. Ha enfatizado que la emigración es absolutamente imprescindible para mantener esta dinámica demográfica, pero ha abogado por invertir estas proporciones para que dos terceras partes del crecimiento provengan de la eficiencia productiva.

En la misma sesión, Gonzalo Gortázar, director ejecutivo de CaixaBank, ha criticado el peso desproporcionado de la política regulatoria en el seno de la Unión Europea, afirmando que las instituciones se han convertido en los reyes de la regulación. Ha señalado además la lentitud excesiva en los procesos de obtención de permisos y autorizaciones administrativas, un cuello de botella que afecta especialmente al sector de la vivienda y ralentiza la dinamización económica.

Volatilidad Tecnológica y Estrategia de CaixaBank

Gonzalo Gortázar también ha advertido sobre la volatilidad y el nerviosismo que afectan al sector tecnológico, con un enfoque particular en el mercado de Estados Unidos. Ha explicado que las valoraciones de las empresas de este sector suben y bajan de manera vertiginosa de la noche a la mañana, generando incertidumbre sobre si se está construyendo demasiada o demasiado poca capacidad de infraestructura.

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El ejecutivo de CaixaBank ha reflexionado que la experiencia indica que, en este contexto, la oferta y la demanda inevitablemente se desequilibran en algún momento, provocando efectos claramente negativos. Para mitigar estos riesgos sistémicos, ha detallado que su entidad mantiene una cartera de crédito diversificada, aunque con una concentración especial en la financiación de la vivienda, siguiendo la regla de oro de no poner todos los huevos en la misma cesta.