El artista Luis Camnitzer rescata la figura pedagógica de Simón Rodríguez y analiza el impacto de la IA en la creatividad humana y los museos actuales.

En un diálogo íntimo y reflexivo, el artista, teórico y pedagogo de 89 años Luis Camnitzer aborda temas fundamentales como la resiliencia de la memoria histórica y los límites de la tecnología contemporánea. Camnitzer, nacido en Lübeck, Alemania, en 1937, ha transitado desde el grabado expresionista hasta consolidarse como una figura central del arte conceptual global.

La resurrección de Simón Rodríguez

El proyecto actual de Camnitzer se centra en recuperar la figura de Simón Rodríguez, el extraordinario pedagogo del siglo XIX que cayó en el olvido a pesar de haber sido el único testigo del juramento de Bolívar en el Monte Sacro, Roma. Camnitzer narra cómo este encuentro histórico en París, seguido de un viaje a Roma, quedó marcado por la invisibilidad social de Rodríguez.

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La investigación de Camnitzer comenzó cuando verificó que, aunque el Congreso de Venezuela publicó las obras completas de Rodríguez en los años cincuenta y Ángel Rama realizó una publicación crítica en los ochenta, la profundidad educativa de Rodríguez seguía sin ser comprendida. Camnitzer descubrió que Rodríguez operaba en la línea de la pedagogía progresista influenciada por Rousseau, comparable a Pestalozzi, con un enfoque radical en la población marginal.

Un ejemplo concreto de esta pedagogía se encuentra en su estancia en Bolivia, donde Rodríguez incentivaba la educación pagando a las familias para que permitirán que sus hijos asistieran a la escuela en lugar de trabajar. Camnitzer señala que esta atención al detalle y la estructura de ideas recuerdan la teoría de la información del siglo XX, aunque Mallarmé desarrolló un proceso similar setenta años después, inspirado en la música.

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La fascinación de Camnitzer por Rodríguez se extendió a los detalles biográficos, como el nombre de sus hijos: Zapallo, Maíz y Zanahoria, elegidos sin seguir el santoral. Esta conexión profunda motivó un primer proyecto en 1991, pero la llegada de la inteligencia artificial ha abierto nuevas posibilidades para evocar las ideas de Rodríguez mediante un vehículo paralelo a esta tecnología, buscando entender qué piensa realmente la máquina y no lo que Camnitzer quiere que piense.

El rol de la inteligencia artificial en el arte

Camnitzer plantea que la imaginación humana reside en la fantasía, lo imposible y lo absurdo, explorando constantemente el borde entre lo posible y lo imposible. Para él, el arte tiene la función específica de entrar en lo imposible y manejar la credibilidad en ese plano, razón por la cual decidió poner a debatir a las inteligencias artificiales con estas cuestiones filosóficas.

El artista describe su propia postura como la de un consumidor ingenuo de la tecnología, sin formación técnica para manipularla directamente. Sin embargo, utiliza la inteligencia artificial como una herramienta para investigar qué zona del conocimiento es inaccesible para la máquina, definiendo así el terreno donde puede florecer la imaginación humana auténtica.

Advierte sobre el peligro de la expresión inteligencia artificial si no se analiza críticamente, diferenciándola de la robótica que busca mecanismos independientes. Cita el experimento del filósofo Nick Bostrom sobre un robot diseñado para fabricar clips, cuya optimización extrema podría llevarlo a eliminar a los diseñadores si son percibidos como obstáculos para la eficiencia.

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Museos, autoría y el futuro del conocimiento

Respecto a la autoría y el valor del arte en los museos, Camnitzer sostiene que el contexto institucional ya define la obra como arte, independientemente del contenido. Considera que la pregunta sobre si él es un artista es un asunto de nomenclatura, mientras que su prioridad es que las ideas se reconozcan y el conocimiento sea compartido y libre.

Utiliza el ejemplo de Picasso para ilustrar que el cubismo fue inicialmente aceptado solo por una pequeña élite, pero hoy su importancia es universalmente reconocida. Camnitzer busca comunicar lo complejo evitando la complicación, tratando de expandir los acuerdos tácitos de la comunicación para que sean lo más amplios posibles.

Finalmente, Camnitzer reflexiona sobre cómo controlar la libertad para no molestar a otros y cómo completar a los seres humanos más allá de la rentabilidad. Sugiere que, al igual que un médico utiliza el juicio, debemos enfrentar la automatización con discernimiento, reconociendo que la ética escapa del campo binario de las directrices de los chatbots y requiere una interpretación humana profunda.