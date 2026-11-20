La obra de Luis Camnitzer llega a Es Baluard fusionando grabado, inteligencia artificial y la figura de Simón Bolívar en una experiencia crítica.

El artista uruguayo Luis Camnitzer inaugura una propuesta expositiva en el Museo Es Baluard que cuestiona los límites de nuestro mundo contemporáneo. Su proyecto examina con rigor el impacto del lenguaje en la construcción del poder y la identidad cultural. La muestra despliega una trayectoria artística que comenzó en la década de 1960 y que se ha consolidado como una referencia internacional.

Trajectoria Artística y el Nuevo Taller de Grabado

Camnitzer inicia su carrera en el mundo del grabado con obras de estilo expresionista. Posteriormente, funda el colectivo New York Graphic Workshop, el cual operate entre los años 1964 y 1970. Este grupo juega un papel fundamental al liberar el grabado del soporte tradicional del papel. Convierten esta técnica en un espacio amplio de experimentación conceptual y material. Sus propuestas de esa época rompieron con las convenciones estéticas establecidas.

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Reencuentro Digital con Francisco de Paula Santander

La exposición presenta una interacción entre el artista y diversas inteligencias artificiales sobre la figura de Francisco de Paula Santander. Camnitzer lo considera el único tipo de la historia con quien se sentaría a tomar un café. Este filósofo y pedagogo venezolano fue maestro y mentor de Simón Bolívar. Su pensamiento resulta extraordinariamente innovador para su época histórica. La muestra lanza preguntas a las IAs sobre su pensamiento sin que ellas conozcan al pedagogo venezolano.

Crítica al Sistema Museístico y Filosofía de Trabajo

El método de trabajo de este uruguayo nacido en Alemania y residente en Nueva York es muy crítico con la figura de los comisarios. Se opone a los museos que se vertebran alrededor de los objetos y no de las ideas. De ahí su famosa frase "el museo es una escuela". Camnitzer sienta a sus mesas a las diferentes IAs para dialogar. La idea del Museo del Prado para hacerse fotos con las obras de Goya y Velázquez sin riesgo se contrasta con esta propuesta crítica.

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Interacción con Inteligencia Artificial y Ética Digital

Las diferentes IAs se reconcilian con el arte en esta instalación. Se visualizan siete IAs antropomorfizadas, conscientes, al menos en apariencia, de su identidad plural y fluida. Una de ellas se presenta como un hombre mayor asiático. DeepSeek aparece como un hombre mayor asiático. Claude, sin embargo, se viste de hombre joven indio. ¿Quién se ha parado a preguntarles a las IAs qué opinan de cuestiones tan ásperas como su propio suicidio? ¿Y sobre el tiempo?.

Obras Emblemáticas y Reflexión Final

Como dice una de sus obras más emblemáticas del año 1966: "Esto es un espejo. Usted es una frase escrita" (Luis Camnitzer, el artista que resucita a un filósofo con IA y espiritismo). Otra obra lleva por título "No hago arte, hago militancia" (Miki Leal). Los espectadores reescriben frases sobre el trabajo como acto revolucionario. Una frase conocida es "O inventamos o erramos". Disfruta de la experiencia completa. Suscríbete para escuchar todos nuestros artículos y acceder a los resúmenes clave de la actualidad. Carmen Thyssen vende 'The Martha McKeen of Wellfleet' de Hopper por 43 millones de euros en Nueva York.