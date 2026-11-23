La familia real española asiste al mercadillo benéfico en Madrid. Los mellizos de 16 años superan en altura a su madre durante la jornada navideña solidaria.

Luis Alfonso de Borbón y Margarita Vargas protagonizaron una destacada aparición familiar en El Rastrillo de Nuevo Futuro, celebrado en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles de Madrid. Esta tradicional jornada solidaria, que marca simbólicamente el inicio de la temporada navideña, reunió a numerosos rostros conocidos en la capital española. La presencia del matrimonio y sus hijos demostró el fuerte compromiso de la familia con esta causa benéfica anual.

Impacto visual de los hijos en el mercadillo

El evento ofreció una estampa familiar especialmente llamativa debido al crecimiento evidente de los mellizos, quienes ya han alcanzado la adolescencia. Ambos adolescentes superan en altura a su madre, Margarita Vargas, durante la jornada de compras. La madre posó sonriente junto a ellos, evidenciando su orgullo por su desarrollo físico. Antes de la llegada de los chicos, Margarita había anticipado a los medios que sus hijos serían muy altos.

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Ante las preguntas de Europa Press, Margarita Vargas describió a sus hijos mellizos como "unas torres". Aunque no se mostraron inicialmente en público, ella confirmó su asistencia mientras destacaba que aún quedaba el pequeño en casa. La prioridad declarada por la familia siempre ha sido compartir momentos, priorizando la unión familiar sobre cualquier otro aspecto del evento benéfico.

Asistencia familiar y razones de ausencias

La composición familiar presente en el Palacio de Cibeles incluyó a tres de los cuatro hijos del matrimonio. Eugenia Silva, la primogénita de 19 años, no pudo asistir debido a sus compromisos académicos. Se encuentra cursando segundo de carrera universitaria y sus exámenes impidieron su presencia en el mercadillo. Su ausencia fue notada, pero justificada por sus obligaciones estudiantiles prioritarias.

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Los mellizos, que cumplen 16 años, fueron los protagonistas jóvenes de la mañana. Por su parte, Enrique de 7 años mostró una gran cercanía al llegar al lugar. El hijo menor saludó cariñosamente a su madre con un abrazo y un beso antes de unirse a ellos. Los tres hermanos posaron juntos sosteniendo una cesta con artículos adquiridos durante la jornada.

Logística y circunstancias del padre

La asistencia de Luis Alfonso de Borbón estuvo inicialmente en duda por sus obligaciones personales. El padre se había desplazado previamente a Francia para asistir al funeral de un amigo cercano. No obstante, finalmente logró coincidir con su familia en Madrid para participar en la actividad solidaria. Su presencia confirmó el apoyo incondicional de ambos progenitores a la iniciativa.

El Rastrillo de Nuevo Futuro mantiene un lugar especial en la trayectoria de Margarita Vargas. La mujer lleva años colaborando activamente con esta iniciativa benéfica. Según sus propias explicaciones, conoció el mercadillo tiempo atrás y ha guardado un cariño profundo por él. Esta vinculación personal se transmite ahora a sus hijos, quienes participan activamente en esta labor solidaria compartida.

Proyección navideña y futuro familiar

Margarita Vargas expresó su satisfacción general sobre la llegada de las fiestas. Declaró estar muy contenta y con ganas de pasar la Navidad en familia. El evento permitió reunir a todos los miembros disponibles en un ambiente de alegría. La presencia de los niños y la convivencia familiar representaron el éxito principal de la cita.

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La experiencia en El Rastrillo de Nuevo Futuro refuerza los lazos familiares y el compromiso social. Luis Alfonso de Borbón y Margarita Vargas continúan involucrando a sus hijos en causas de este tipo. El crecimiento de los mellizos y la madurez de Eugenia marcan una nueva etapa familiar. La solidaridad permanece como el eje central de sus actividades públicas durante esta temporada.