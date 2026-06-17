Luigi Mangione planea usar defensa psiquiátrica en juicio por asesinato de ejecutivo de UnitedHealthcare

La defensa de Luigi Mangione argumentará que actuó bajo una perturbación emocional extrema al matar al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, lo que podría reducir el cargo de asesinato a homicidio involuntario. El juez Gregory Carro ordenó compartir detalles de la estrategia y advirtió contra retrasos.

Los abogados de Luigi Mangione anunciaron que presentarán una defensa psiquiátrica durante su juicio estatal por asesinato, programado para este otoño. Esta estrategia legal se basa en argumentar que Mangione mató al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson , mientras experimentaba una perturbación emocional extrema , conocida en el derecho de Nueva York como defensa por perturbación emocional extrema (PEE, por sus siglas en inglés).

En una audiencia reciente, el juez Gregory Carro confirmó que desclasificará los registros relacionados con esta defensa afirmativa, que permite al acusado admitir los hechos pero buscar una reducción del cargo de asesinato a homicidio involuntario, al claiming que no era plenamente responsable debido a su estado mental. El incidente ocurrió en diciembre de 2024, cuando Thompson fue baleado cerca de un hotel en Manhattan durante la conferencia anual de inversores de UnitedHealthcare.

Mangione ha sido acusado de asesinato y posesión de armas en connection con el hecho. El caso ha avanzado con varias decisiones clave del juez Carro. Recientemente, permitió que la fiscalía presente evidencia crucial que vincula a Mangione con laescena del crimen, incluyendo el arma presuntamente utilizada encontrada en su mochila y escritos que expresarían animosidad hacia la industria de salud y un deseo de "acabar con el director general".

Además, el juez eliminó un cargo de armas relacionado con un cargador hallado en su posesión durante su arresto en Pensilvania, después de determinar que la policía registró indebidamente su bolsa en un McDonald's de Altoona. Una audiencia previa había sido cerrada al público a petición de la defensa, y Carro selló la información sobre la defensa psiquiátrica para evitar perjuicio si finalmente no se usaba.

Sin embargo, esta semana, el fiscal adjunto Joel Seidemann acusó a la defensa de obstaculizar al no compartir detalles sobre la estrategia de perturbación emocional extrema. El juez ordenó entonces que el equipo de Mangione entregue información, incluyendo el nombre de su experto psiquiátrico y los fundamentos del argumento, antes del jueves, advirtiendo que no permitirá "sorpresas" cerca del juicio y que cualquier demora podría impedir el uso de esta defensa en el juicio estatal de septiembre.

Expertos legales consultados por CNN indican que la defensa PEE, aunque desafiante, podría ser el mejor argumento disponible para Mangione dada la fortaleza de la evidencia física en su contra. Esta defensa requiere que el acusado demuestre, por preponderancia de la evidencia, que actuó bajo una perturbación emocional extrema provocada por un evento que le hizo perder el control temporalmente.

Si un jurado acepta este argumento, el cargo de asesinato podría reducirse a homicidio involuntario, que conlleva una pena máxima de 25 años de prisión, frente a la posible cadena perpetua por asesinato. Se suele aplicar en casos donde la acción ocurre en el "calor del momento", como en situaciones de infidelidad descubierta, pero su aplicación en este caso es inusual dado el nivel de planificación alleged.

Mangione también enfrenta cargos federales de acoso, a los que se ha declarado inocente. Su declaración de inocencia en los cargos estatales mantiene su derecho a un juicio, donde la estrategia mental podría ser determinante. La fiscalía, por su parte, busca presentar un caso sólido que establezca motive y premeditación, mientras que la defensa intentará mitigar la responsabilidad a través del estado mental de su cliente.

El desarrollo de este juicio será seguido de cerca como un precedente en el uso de defensas psiquiátricas en casos de alto perfil





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