Conoce la hora exacta de encendido de las luces navideñas en Madrid el 21 de noviembre y descubre las 250 ubicaciones oficiales con árboles y belenes.

Las luces de Navidad en Madrid se encenderán el sábado 21 de noviembre a las 19:00 horas. Este acto inaugural marca el inicio oficial de la temporada decorativa en la capital española, una tradición anual muy esperada por vecinos, turistas y familias. La ciudad se transformará mediante un despliegue luminoso que abarca los 21 distritos, creando una atmósfera festiva que permanecerá activa hasta el 6 de enero.

Horario Inauguración y Datos Técnicos

El Ayuntamiento de Madrid ha confirmado que la sincronización del encendido será simultánea en toda la ciudad para garantizar el impacto visual del evento. La infraestructura técnica incluye 131 cerezos luminosos y más de 7.400 cadenetas con una longitud total de 164 kilómetros. Esta instalación masiva de iluminación artificial cubrirá 250 puntos estratégicos distribuidos por la geografía urbana, asegurando que cada barrio tenga acceso a la decoración navideña.

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Ubicaciones Principales Gran Vía y Centro

Las calles del centro histórico y los grandes ejes comerciales recibirán una atención especial con motivos como ángeles, regalos y copos de nieve. La Gran Vía, la Calle Alcalá y la Plaza de España son puntos clave, junto con la Puerta del Sol y la Plaza Mayor. La zona de Nuevos Ministerios, el Puente de Ventas frente al Congreso de los Diputados y el entorno de la Plaza de Carlos V también estarán incluidos en el circuito luminoso principal.

Decenas de Árbol de Navidad Estratégicos

Los 14 árboles de Navidad oficiales se instalarán en ubicaciones fijas que se repiten año tras año por su valor simbólico y centralidad. Los puntos exactos incluyen la Plaza de San Juan de la Cruz frente al Auditorio Nacional, el cruce de la Calle Alcalá con la Gran Vía y la Plaza Mayor. Otros lugares destacados son la Plaza de España, la Puerta del Sol, las inmediaciones de la estación de Atocha y la zona de Ventas.

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Además, se podrá disfrutar de los árboles en la Plaza del Alcalde Moreno Torres, la Plaza de Grecia, la Plaza de Manuel Becerra, la Plaza Daniel Zuazo y la Plaza Elíptica. El Paseo de la Castellana, que conecta con la Calle Monforte de Lemos, y el Barrio de Salamanca, específicamente las calles Serrano, Velázquez y Ortega y Gasset, completan la lista de ubicaciones con estas estructuras verticales icónicas.

Belenes Gigantes y Proyectos Educativos

El belén gigante ocupará las Cortes, sirviendo como referente de la tradición religiosa y cultural. Otros belenes figurativos se ubicarán en las puertas históricas de Alcalá, Toledo y San Vicente, así como en el viaducto de Segovia. Paralelamente, se integran en la decoración las creaciones de seis escolares ganadores de un concurso, cuyos diseños se convertirá en elementos luminosos que homenajean las vidrieras catedralicias.

El desmantelamiento de todos estos elementos comenzará tras el Día de la Epifanía del Señor, también conocido como Día de los Reyes Magos. Este cronograma oficial cierra la temporada de luces de Navidad 2026/2027, dando paso a la preparación para la siguiente campaña festiva. Los ciudadanos pueden disfrutar de esta estética urbana en las más de treinta vías enumeradas, desde la Calle Montera hasta el Paseo del Prado.