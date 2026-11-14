Luca Hoek rompe récord español de 100 libre corto

Luca Hoek, con 18 años, se convierte en el primer español en bajar de 46 segundos en piscina corta con 45,93 en Madrid.

El nadador español Luca Hoek, de 18 años de edad, ha logrado una hazaña histórica al convertirse en el primer atleta de España en superar la barrera psicológica de los 46 segundos en la prueba de 100 metros libres en piscina corta. Esta marca monumental se alcanzó con un tiempo preciso de 45,93 segundos, un logro que marca un antes y un después en la carrera deportiva del joven talento.

Ruptura del récord nacional en Madrid

La consecución de este nuevo plusmarquista tuvo lugar durante la competición de los Campeonatos de España de natación, disputados en la capital, Madrid. Con esta actuación, Luca Hoek no solo se llevó la medalla de oro en la prueba, sino que también se apropió del récord del campeonato, demostrando un dominio absoluto en el agua. El joven nadador elevó su propia besta personal y nacional, superando la marca anterior que él mismo había establecido en diciembre de 2025, la cual ascendía a 46,04 segundos.

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Proximidad al estándar mundial júnior

El tiempo de 45,93 segundos deja a Luca Hoek a una distancia mínima del récord mundial júnior de la categoría. La plusmarca global, que ostenta el nadador rumano David Popovici, se sitúa en 45,64 segundos, lo que significa que el español solo se queda en 0,29 segundos de igualar la mejor marca juvenil de la historia. Además de superar el récord absoluto nacional, Hoek batió la mejor marca española registrada por un atleta de 18 años, consolidando su estatus como el referente de su generación en el ámbito nacional.

Reconocimiento para el CN Terrassa

Luca Hoek, quien representa al Club Natación Terrassa, ha confirmado su excelente momento de forma con esta actuación de alto nivel. El rendimiento mostrado en la piscina de Madrid no ha pasado desapercibido para los selectores de la federación, ya que este resultado garantiza automáticamente su participación en el próximo Mundial de piscina corta. La cita internacional más importante de la temporada tendrá lugar en la ciudad de Pekín, programada para celebrarse en el mes de diciembre, donde el nadador buscará seguir sumando éxitos.

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Impacto en el panorama competitivo

La ruptura de la barrera de los 46 segundos en esta modalidad técnica representa un hito significativo para el deporte español, ya que situaba a los atletas nacionales a la cola del pelotón internacional en esta disciplina. Al alcanzar los 45,93 segundos, Luca Hoek ha demostrado que la natación española puede competir a niveles de élidad global en pruebas de velocidad en piscina corta. Su progresión constante desde el antiguo récord de 46,04 segundos registrado en diciembre de 2025 hasta la marca actual evidencia una maduración técnica y física notable en poco tiempo.

Próximos objetivos internacionales

Con la plaza asegurada para el Mundial de Pekín en diciembre, la atención ahora se centra en cómo Luca Hoek podrá gestionar la presión de representar a España en el escenario mundial. La proximidad al récord júnior de David Popovici, vigente en 45,64 segundos, establece una meta clara para sus futuras competiciones. El Club Natación Terrassa y la federación nacional tienen ahora en sus manos un talento joven con un potencial enorme para mejorar su tiempo en los meses previos al campeonato mundial, buscando acercarse aún más a las marcas europeas y mundiales.

Contexto técnico de la prueba

Los 100 metros libres en piscina corta son una de las pruebas más exigentes y emocionantes del calendario acuático, requiriendo una velocidad explosiva y una técnica de viraje impecable. El hecho de que Luca Hoek logre esta marca en una piscina corta, que suele ser más corta que las olímpicas y permite mayores velocidades debido a los virajes, resalta la eficacia de su entrenamiento. La diferencia de 0,29 segundos con el récord júnior de David Popovici es una cifra extremadamente pequeña en el mundo de la natación de élite, lo que sugiere que una mejora mínima en la técnica o la ejecución podría llevar a la paridad con la plusmarca mundial juvenil.

Legado de un nuevo protagonista

Este éxito no solo beneficia al propio atleta, sino que inspira a la próxima generación de nadadores españoles a aspirar a romper barreras históricas. Luca Hoek ha dejado claro que los récords nacionales son obstáculos diseñados para ser superados, especialmente cuando están en manos de jóvenes promesas como él. Con la mirada puesta en Pekín para diciembre, el futuro de la natación española parece muy prometedor gracias al talento y la determinación mostrada por el joven del CN Terrassa.