Últimas plazas para los Majors de Sídney y Chicago en 2026

Asegura tu plaza en los Majors de Maratón de 2026. Descubre las últimas oportunidades para correr en Sídney y Chicago y vivir una experiencia inolvidable. Plazas limitadas ¡No te quedes sin la tuya!

La fiebre por los Majors maratonianos sigue en auge, y asegurar una plaza para correr en estas prestigiosas pruebas se ha convertido en una tarea cada vez más desafiante. La creciente popularidad del running, y en particular de los maratones, ha disparado la demanda de dorsales, haciendo que la competencia por participar en los Majors sea feroz. El Maratón de Tokio ya es historia, y los cupos para Boston, Londres, Berlín y Nueva York están completamente agotados.

Sin embargo, aún quedan oportunidades para aquellos corredores que sueñan con completar un Major en 2026. Hay dos opciones tentadoras que esperan a los corredores que actúen con rapidez, ya que las plazas son limitadas.\La primera de estas opciones te lleva a explorar un continente entero: Australia. ¿Te imaginas viajar al país de los canguros este verano para participar en el Maratón de Sídney? Del 27 de agosto al 2 de septiembre, se ofrece un paquete de viaje que incluye dorsal garantizado, alojamiento en un hotel de cuatro estrellas a tan solo 2.5 km de la meta, y servicios exclusivos para corredores y acompañantes. Este paquete de viaje de seis noches tiene un precio a partir de 2.140 € para el corredor y 1.755 € para los acompañantes. Una experiencia única que combina la emoción de la carrera con el encanto de uno de los destinos más emblemáticos del mundo.\La segunda alternativa es el Maratón de Chicago, conocido por ser uno de los más rápidos del mundo, escenario de récords masculinos y femeninos en la distancia de 42.195 kilómetros. Sportravel ofrece 7 plazas para el viaje a Chicago con el mejor precio del mercado, desde 1380 euros (dorsal aparte, pero garantizado). Este maratón destaca por su excelente organización y comodidad para el corredor, con salida y meta separadas por escasos metros en pleno centro de la ciudad. La carrera se celebra el 11 de octubre, y los participantes pueden elegir entre una estancia de 4 o 5 noches en Chicago, sumergiéndose en un ambiente vibrante y disfrutando de una experiencia inolvidable. Es crucial recordar que las plazas son muy limitadas. Para más información y reservar tu plaza, puedes llamar al 910 05 40 48 o visitar la página web oficial www.sportravelviajes.es. Finalmente, este texto incluye información sobre el consentimiento para el tratamiento de datos personales por Sport Life Ibérica S.A.U., destacando los derechos de los usuarios y cómo ejercerlos





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