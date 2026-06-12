Última misa del Papa en Canarias destaca la solidaridad con los migrantes y genera polémica con la alcaldesa de Mogán

El pontífice concluye su gira española en Gran Canaria con una misa centrada en la acogida de los migrantes, mientras la alcaldesa de Mogán critica al Gobierno por la gestión de la crisis migratoria, provocando un intenso debate político y religioso.

La visita del pontífice a las Islas Canarias culminó ayer con la celebración de la última misa del itinerario español, un evento que reunió a miles de feligreses en la plaza principal de la capital canaria.

El papa, cuyo nombre real es León XIV, ofreció un discurso centrado en la solidaridad con los migrantes y la necesidad de proteger a los más vulnerables, subrayando la llamada a la oración y al trabajo conjunto entre autoridades civiles y eclesiásticas. Durante la homilía, el pontífice recordó la importancia de la hospitalidad cristiana y condenó la indiferencia frente al sufrimiento de quienes llegan en condiciones de extrema precariedad, haciendo especial referencia a la situación de la zona sur del archipiélago, donde los incidentes de llegada de embarcaciones en problemas son frecuentes.

La celebración se vio acompañada por coros locales y una solemne procesión que recorrió las calles del casco histórico, creando un ambiente de recogimiento y unidad entre los asistentes





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